Erica Piamonte e Taylor Mega di nuovo insieme/ Video, pace fatta dopo la Caldarulo

La guerra tra Erica Piamonte e Taylor Mega giunge al termine e nel migliore dei modi. Proprio ieri, l’ex gieffina è stata ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 per svelare le ultime novità sul rapporto con Taylor dopo la rottura dell’influencer con Giorgia Caldarulo. Purtroppo, la D’Urso non ha fatto in tempo a chiacchierare con Erica ma le novità sono comunque arrivate poche ore dopo proprio attraverso il profilo Instagram della Piamonte. Tra le stories dell’ex gieffina è infatti spuntato più di un video in cui è insieme a Taylor Mega. In queste immagini, le due sorridono quasi imbarazzate ma palesemente felici di essersi ritrovate. Poi si abbracciano e qualcuno chiede pure il bacio che però, di fronte all’obiettivo, non arriva.

Taylor Mega ed Erica Piamonte hano fatto pace

Taylor Mega ed Erica Piamonte hanno fatto pace ma non è tutto. Le due ragazze potrebbero essere finalmente una coppia dopo le vicende che le hannop viste protagoniste alcune settimane fa. Ricordiamo, infatti, che Taylor ha avuto un flirt con Giorgia Caldarulo (da molti ritenuto una montatura per fare gossip) che si è però concluso pochi giorni fa. Dopo la rottura tra le due ragazze, Taylor ha inviati ad Erica delle rose rosse, probabilmente per scusarsi dopo quanto accaduto nelle settimane precedenti. Ieri un nuovo avvicinamento tra Taylor ed Erica è stato reso noto attraverso le stories di quest’ultima. Non ci resta che comprendere se è finalmente sbocciato l’amore o la strada è ancora lunga verso la totale riappacificazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA