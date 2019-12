Erica Piamonte, il nuovo fidanzato è Alessandro Di Cicco?/ Addio Taylor Mega!

Sono trascorsi solo pochi mesi dalla fine della storia tra Taylor Mega ed Erica Piamonte. La bionda influencer ha poi iniziato una relazione con Giorgia Caldarulo, tuttavia conclusasi entro pochi giorni. Dopo questa rottura sembrava esserci un riavvicinamento in curso tra Taylor ed Erica, eppure le cose sono andate diversamente. Da tempo ormai mancano sui profili Instagram di entrambe scatti e video che le vedono insieme e complici come una volta. Se però con la Mega è finita, nel cuore della Piamonte potrebbe comunque esserci un’altra persona. Non si tratta di una lei ma di un lui visto che, come fa notare il portale Isa e Chia, l’ex gieffina ha iniziato a mostrare le prime foto in compagnia di quello che pare essere a tutti gli effetti il suo nuovo fidanzato.

Erica Piamone, Alessandro è il suo nuovo amore?

Il ragazzo che pare essere molto vicino ad Erica Piamonte si chiama Alessandro Di Cicco: si tratta di un giovane fotografo, moro con occhi scuri, che pare sia riuscito a conquistare la bella Erica che, tuttavia, al momento non si sbilancia. Non ci sono infatti conferme o indizi palesi da parte della diretta interessata in merito alla sua nuova relazione con Alessandro. In attesa di sue conferme ciò che è certo è che per Erica e Taylor non ci sia possibilità di ritorno di fiamma. Le due ormai hanno preso strade ben diverse e quella rimasta tra loro potrebbe essere soltanto una semplice amicizia. Gli occhi della bella Erica Piamonte pare siano ora tutti rivolti verso Alessandro Di Cicco!

