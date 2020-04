Erica Piamonte “Io e Gianmarco Onestini stavamo insieme”/ “Adara? Non gli interessa!”

Nella tormentata storia che ha avuto come protagonisti Gianmarco Onestini e Adara Molinero si aggiunge un’altra comparsa. Di recente l’ex gieffino si è detto deluso del presunto tradimento di Adara con Rodrigo Fuertes Puch, questo triangolo nelle ultime ore è però diventato un quadrilatero. Erica Piamonte, nel corso della trasmissione spagnola Viva la Vida, ha confessato di aver avuto una relazione con Gianmarco. “Io sono convinta che lui ha rotto questa cosa con me, però continuava a pensare a me. – ha ammesso l’ex fiamma di Taylor Mega – E quindi non è possibile che gli piacesse Adara. Con me era ed è stato geloso, mi diceva che io non potevo assolutamente vedere nessun’altro, andare con nessun’altro, sentire nessun’altro.” E ancora ha aggiunto: “Cioè lui non può stare con una donna che ha un figlio. Capisci che non è possibile? Io gli potrei dire… sicuramente di rendersi conto che questo ragazzo ha altre cose per la testa, non pensa a lei ma pensa alla sua immagine.”

Gianmarco Onestini replica ad Erica Piamonte: “Non è mai stata una mia fidanzata”

La clip con le dichiarazioni di Erica Piamonte è stata mostrata poi in diretta a Gianmarco Onestini che ci ha riso su e ha poi smentito tutto. “Ma quale ex? Non è mai stata una mia ex fidanzata. – ha ammesso il ragazzo, come riporta IsaeChia – Semplicemente lei ha fatto il Grande Fratello 16 con me e siamo stati amici per un po’ dopo il Gf, saranno state due settimane o poco più, ma poi non c’è stato niente più.” Così ha aggiunto: “Per questo, che questa ragazza dica che è stata la mia ex è la prima bugia; seconda bugia, non abbiamo avuto nessuna relazione dunque lei non può dire come sono io dato che neanche abbiamo convissuto o passato molto tempo insieme. Ci siamo visti penso tre volte dopo il Gf.” ha concluso Onestini.



