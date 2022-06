Ermal Meta/ “Ho vissuto due vite, la prima in Albania, la seconda in Italia”

Ermal Meta, cosa sappiamo su di lui

Ermal Meta è nato in Albania il 20 Aprile del 1981, all’età di 13 anni si è trasferito a Bari, dove ha iniziato a sviluppare l’amore per la musica grazie a sua madre, una violinista professionista. Durante un’intervista rilasciata al corriere il cantante ha raccontato di aver vissuto due vite: una in Albania e una in Italia: “Sono arrivato in Italia a 13 anni: mia madre Fatmira, che era una violinista, ci lasciò per qualche tempo a Fier, la mia città: io , mio fratello e mia sorella siamo rimasti da soli sorvegliati dalla nonna, fino a quando non ha trovato una sistemazione a Bari. Allora l’abbiamo raggiunta. Così è iniziata la mia seconda vita”.

Sangiovanni e Aitana/ "Farfalle", c'è il remix in versione spagnola: "Mariposas"

La sua carriera è cominciata con gli Ameba 4 e La Fame di Camilla, e subito dopo ha pubblicato il suo primo lavoro da solista Umano, con la canzone “Odio le favole”. Nel primo disco del cantante il tema dell’umano è inteso come quello che colpisce l’anima: l’amore, i viaggi, le partenze e tutto ciò che riguarda la vita . Il cantante ha anche lavorato come autore per colonne sonore televisive, nel 2014, infatti, ha pubblicato “Tutto si muove“, per la fiction Mediaset “Braccialetti Rossi”.

Max Giusti/ Il motocross è la sua passione, ma che paura...

Ermal Meta la carriera da cantautore

Ermal Meta decise di intraprendere la sua carriera da solista dopo lo scioglimento della band “La fame di Camilla” e ha iniziato a collaborare con molti cantanti di spicco della scena musicale italiana come Francesco Renga, Emma Marrone, Patty Pravo, Marco Mengoni e tanti altri.

Il sogno più grande di Ermal Meta è quello di collaborare e scrivere per Vasco Rossi, di cui è un grande fan fin da quando era piccolo. Nonostante il cantante non ami pubblicare sui suoi profili social la sua vita privata si conosce il nome della sua fidanzata: Chiara Sturdà.

Benedetta Bellini, la moglie di Max Giusti/ "Mi fido ciecamente di lei"













© RIPRODUZIONE RISERVATA