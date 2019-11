Erminia Kobau, nuovo fidanzato dopo Mario/ “Ho passato la notte con Stanley…”

Erminia Kobau torna protagonista a Live non è la D’Urso. La protagonista dell’ormai famosissimo servizio delle Iene dedicato ai “viaggi d’amore” delle signore oltre i 50 anni è rimasta delusa quando Mario, ragazzo conosciuto proprio nel corso del suo viaggio in Kenya, ha chiuso la loro relazione. I due si sono conosciuti in Kenya e sembrava essere nato un flirt continuato anche in Italia. Purtroppo tutto è finito poco dopo. Erminia è dunque tornata single ma cerca ancora l’amore. Ad aiutarla ecco allora arrivare Giovanni Ciacci che, nel servizio mostrato a Live non è la D’Urso, va a prenderla a casa per portarla in discoteca dove la attendono tre affascinati ragazzi rigorosamente di colore. Riuscirà Erminia a dimenticare Mario? A quanto pare sì.

Erminia, nuovo amore dopo Mario: “Si chiama Stanley”

In collegamento con Live non è la D’Urso ecco proprio Erminia che non è da sola. Al suo fianco ci sono proprio i tre ragazzi che Giovanni Ciacci le ha fatto conoscere nella loro uscita in discoteca. Uno di loro è riuscito a conquistare Erminia, tanto che a fine serata lo ha portato a casa sua e, a quanto pare, hanno trascorso la notte insieme. Barbara D’Urso le chiede qualche dettaglio su questo nuovo flirt e sulle conoscenze fatte, Erminia confessa: “Io so solo che lui si chiama Stanley, gli altri non lo so. Fidanzati? Non lo so, bisogna chiedere a lui.” Stanley conferma che sono fidanzati poi svela di fare l’elettricista. Erminia è subito pronta ad approfittarne: “Allora domenica vieni che ti faccio lavorare a casa…”, conclude.

