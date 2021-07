Erminio Sinni, vincitore The Voice Senior/ Cosa fa oggi? Uscito il nuovo brano

La prima edizione di The Voice Senior si è conclusa con la vittoria di Erminio Sinni, un volto non proprio sconosciuto al mondo della musica. Molti lo ricodernanno per il brano “E tu davanti a me”, molto celebre all’inizio degli anni ’90 ma, dopo il quale, poco si è sentito di Sinni. Il cantante ha deciso di rimettersi in gioco lo scorso anno, partecipando al talent di Rai 2 condotto da Antonella Clerici. Sbaragliando tutta la concorrenza, Erminio è riuscito poi a conquistare la vittoria. Ma cos’è accaduto dopo quel trionfo? Il cantante ha continuato a dedicarsi anima e corpo alla musica ed è così che è uscito da pochissimo il suo nuovo brano, dal titolo ‘La terrazza’. Si tratta di una canzone scritta da Sinni che racconta l’amore così come lo intende l’autore ed interprete del brano.

Erminio Sinni, dopo The Voice Senior arriva il brano ‘La Terrazza’

Ne La Terrazza, Erminio Sinni racconta la nascita di un amore come se si affacciasse da una ”finestra, che si affaccia su Roma”, osserva “gli amanti a passeggiare in mezzo alla strada”, a farsi “promesse che durano un attimo e poi domani non avranno memoria”, si ascolta ne brano. Il cantante ha così raccontato questo nuovo brano a Ilgiunco.net: “La terrazza è un punto di vista diverso da dove si può annusare la vita, un osservatorio sul mondo. La canzone parla di me, di noi. È un racconto autobiografico, sono fotogrammi di gioia, di attimi rimasti tatuati nel cuore di un tempo che rimane sospeso e immobile nelle menti di chi ha conosciuto l’amore e ne ha assaporato l’essenza più profonda”.

