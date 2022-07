Eros Ramazzotti/ “Michelle Hunziker? Non finisce il desiderio che l’altro sia felice”

Eros Ramazzotti: il rapporto con Michelle Hunziker

Il 16 settembre uscirà il nuovo dico di Eros Ramazzotti, “Battito infinito”, seguito dal “Battito infinito World Tour” che da settembre 2022 a maggio 2023 porterà il cantante romano in alcune delle città più importanti al mondo. Il nuovo disco è stato anticipato dal singolo “Ama”, accompagnato da un video nel quale compaiono la ex moglie Michelle Hunziker e la loro figlia Aurora. “Abbiamo voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice. Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con me lei è stata felice. La mia canzone è un inno all’amore senza regole imposte, senza codici da rispettare. L’amore integrale, quello che non consente pregiudizi e barriere”, ha spiegato Ramazzotti intervistato da Walter Veltroni sulle pagine di 7 del Corriere della Sera. Eros e Michelle sono diventati genitori di Aurora nel 1996 e si sono sposati nel 1998. Si sono separati nel 2002 per poi divorziare nel 2009.

Eros Ramazzotti: da settembre 2022 parte il nuovo tour

Il “Battito Infinito World Tour” di Eros Ramazzotti toccherà, oltre all’Italia, anche Stati Uniti, Sud America, Germania, Belgio, Francia, Portogallo, Repubblica Ceca, Svizzera, Slovacchia, Austria, Ungheria, Serbia, Romania, Svezia, Polonia, Danimarca, Finlandia e Lituania. “Io ho avuto successo all’estero. Non sono il solo. Ho venduto 70 milioni di dischi ma, per ottenere questo risultato, ho fatto circa duemila concerti fuori d’Italia. Dal 1985 non mi sono più fermato. Insomma un mazzo così. Ma è quello che ti dicevo sulla fatica, la determinazione, la voglia di farcela. Grazie a queste doti, oltre al talento, sono riuscito a uscire da quella stanzetta del quartiere Lamaro, alla periferia di Roma, e ad arrivare, come farò anche quest’anno, in tutto il mondo”, ha detto il cantautore su 7. Tra le sue canzoni, quella che ama di più è “Musica è” se invece deve scegliere un brano scritto da altri dice “Emozioni” di Lucio Battisti.

