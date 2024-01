Eruption, il libro incompiuto di Michael Crichton completato da Robert Patterson/ “Grato di aver contribuito”

Eruption, di cosa parla il libro incompiuto di Michael Crichton e completato da Patterson

Si chiama Eruption e uscirà il prossimo 4 giugno, il libro che porta la firma postuma di Michael Crichton – celebre autore di successi come Jurassic Park – e di James Patterson, uno dei più acclamati scrittori di thriller al mondo, che lo ha completato. La vicenda narrata in “Eruption” affronta un’apocalittica eruzione vulcanica alle Hawaii, con la minaccia di far esplodere una riserva segreta di armi chimiche, potenzialmente catastrofiche per il pianeta.

Il romanzo dipinge uno scenario in cui il mondo rischia di essere spazzato via a causa di un evento vulcanico senza precedenti nella storia, che potrebbe innescare l’esplosione di armi segrete celate in un laboratorio militare top secret. La moglie di Michael Crichton, Sherri Alexander, ha preservato a lungo il manoscritto e gli appunti del libro scritto dal compagno, decidendo di affidare a James Patterson il compito di completarlo.

La moglie di Michael Crichton entusiasta di Eruption: “Privilegio lavorare con uno degli autori di maggior successi al mondo”

Così la vedova ha dato l’ok a James Patterson, dopo la scomparsa del marito nel 2008. “Da grande fan di Michael Crichton, non è stata una decisione difficile quella di intraprendere questo progetto incredibilmente emozionante. Mi è chiaro perché questo fosse un progetto importante per Michael e perché fosse così vicino e caro al suo cuore e a quello di Sherri. La storia che ci ha lasciato per questo romanzo mi ha sconvolto. È così sua, così originale. Sono entusiasta e grato di aver contribuito a darle vita”, ha detto il co-autore di Eruption.

“È stato un privilegio lavorare con James Patterson, l’autore di maggior successo al mondo, per dare vita alla visione originale di Michael“, il commento di Sherri Alexander dopo aver realizzato il sogno di dare luce all’opera incompiuta dell’amato marito Micheal Crichton.











