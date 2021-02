Esame di maturità 2021/ Come sarà quest’anno? Attesa ordinanza Miur

Mentre il Governo Draghi comincia a muovere i suoi primi passi, molti studenti italiani si stanno interrogando circa l’esame di maturità 2021, chiedendosi come sarà strutturato quest’anno e se seguirà il modello adottato la scorsa estate dall’ex ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina. A fornire loro le prime risposte è stato, sull’edizione de “Il Corriere della Sera” di oggi, venerdì 19 febbraio, il suo successore, Patrizio Bianchi, il quale ha fornito le prime anticipazioni relativamente alle modalità di svolgimento dell’esame di Stato.

In particolare, si è appreso che, considerata l’emergenza sanitaria in corso, dettata dalla pandemia di Coronavirus, anche nel 2021 non ci saranno prove scritte: niente dizionari e banchi nei corridoi degli istituti scolastici, dunque. La maturità sarà tutta concentrata sul maxi-orale, ma Bianchi ha effettuato una precisazione in merito a tale argomento: “Non voglio sentir parlare di tesina! I maturandi sono ragazzi e ragazze alla fine del loro percorso scolastico di cinque anni e dovranno preparare un elaborato ampio, personalizzato sulle materie di indirizzo, concordandolo con il Consiglio di classe”.

ESAME DI MATURITÀ 2021, COME SARÀ?

Come ribadito sulle colonne de “Il Corriere della Sera”, l’esame di maturità 2021 in Italia sarà dunque imperniato interamente sul colloquio finale, che sarà discusso, come di consueto, di fronte alla commissione giudicatrice, formata dai docenti che hanno seguito il percorso dei ragazzi nell’arco dei cinque anni. Ovviamente, l’orale (in calendario attorno alla metà di giugno: è attesa una circolare ufficiale del Miur per fare chiarezza anche in merito alla data esatta, ndr) andrà a toccare tutte le discipline studiate durante il percorso quinquennale e sarà consentito ai candidati di esporre le nozioni immagazzinate anche da un punto di vista meramente critico e personale. Con la didattica che per ampi tratti dell’anno si è svolta (e probabilmente ancora si svolgerà) a distanza, rimane il nodo ammissione all’esame, ma anche su questo aspetto il neoministro Patrizio Bianchi ha dimostrato di avere le idee ben chiare: l’ammissione sarà stabilita dagli insegnanti in occasione dello scrutinio finale e non ci sarà un’ammissione collettiva come un anno fa.



