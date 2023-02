Esenzione canone RAI 2023/ Chi può ancora richiedere l’esenzione?

Tutti coloro che sono chiamati al pagamento del canone RAI dovranno versarlo mese per mese per un totale di 10 mensilità. Ma è ancora possibile richiedere l’esenzione. Vediamo insieme quali sono i requisiti ed entro quando è possibile farlo.

Esenzione canone RAI 2023: chi può ancora chiederla

Anche se l’Unione Europea ha chiesto all’Italia di eliminare il pagamento del canone RAI attraverso la bolletta della luce del gas, in quanto si tratta di un onere in proprio, per il 2023 il governo ha disposto che il pagamento di questa imposta rimane ancora legata all’utenza dell’energia elettrica. E quindi cittadini in possesso di tutti i requisiti utili a fare domanda per l’esenzione dovranno farlo entro il 31 gennaio 2023. Quindi, fondamentalmente, la scadenza per poter richiedere l’esenzione è già avvenuta, tuttavia coloro che non hanno ancora compiuto i 75 anni di età ma li compiranno tra il primo febbraio 2023 il 31 luglio dell’anno, potranno ottenere l’agevolazione per il secondo semestre.

Canone Rai 2023/ Fin quando si potrà chiedere l'esenzione?

Esenzione canone RAI 2023: come fare domanda

E dunque abbiamo visto che le date di scadenza per l’esenzione del canone RAI 2023 sono già state raggiunte, quindi non è più possibile per la quasi totalità dei soggetti e richiedere l’esenzione totale o parziale. Normalmente possono richiedere l’esenzione dal pagamento del canone RAI coloro che non posseggono televisori all’interno delle abitazioni che hanno quindi comunicato questa situazione all’Agenzia delle Entrate. Inoltre anche gli over 75 con un reddito annuo non superiore a €8000 e che non hanno conviventi con reddito proprio potranno richiedere l’esenzione dal pagamento del canone RAI 2023. Questa è prevista anche per i diplomatici e militari stranieri.

Esenzione canone RAI 2023/ In scadenza il 31 gennaio, chi può far richiesta immediata

