Esplosione Ponte di Crimea: almeno due morti/ Media russi: “Attacco ucraino con droni”

Alcune esplosioni si sarebbero verificate oggi sul Ponte di Crimea, così come riferito dal sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa, citando media ucraini e russi. Il bilancio sarebbe di almeno due morti ma il numero resta incerto visto che sarebbe ancora in corso l’intervento dei soccorsi. Le autorità russe avevano parlato in precedenza di un’emergenza sulla struttura, con tanto di chiusura del traffico sul ponte, e in seguito si sono iniziate a diffondere le notizie delle esplosioni. Rbc Ukraine, agenzia di Kiev, e il canale filorusso Grey Zone, parlano di deflagrazioni che si sarebbero verificate nel pieno della notte scorsa, precisamente fra le ore 3:04 e 3:20 locali, e due persone a bordo di un’auto sarebbero morte dopo che una campata dell’imponente struttura sarebbe collassata su se stessa.

“Il traffico è stato interrotto sul ponte: si è verificata un’emergenza nell’area del 145mo supporto dalla regione di Krasnodar; le forze dell’ordine e tutti i servizi responsabili sono al lavoro”, ha scritto invece il leader regionale russo Sergey Aksyonov sul suo canale Telegram. Vyacheslav Gladkov, governatore dell’oblast russa di Belgorod, ha confermato i due decessi, parlando di un uomo e donna vittime a seguito di “un’emergenza” sul Ponte di Crimea.

ESPLOSIONE PONTE DI CRIMEA: “ANCHE UN BIMBO FERITO”

Nell’esplosione sarebbe rimasta coinvolta anche la figlia minore delle due vittime, così come scrive ancora Gladkov su Telegram. Secondo le autorità del territorio russo di Krasnodar vi sarebbe invece un “bambino che ha riportato un trauma cranico di gravità moderata” sul ponte, mentre altri media parlano di due esplosioni, anche se le autorità locali per ora non confermano le deflagrazioni.

Per Grey Zone a provocare lo scoppio sarebbe stato un attacco ucraino portato avanti con dei droni marini; il canale Telegram ha pubblicato anche delle immagini della parte del ponte distrutta. “Immagini della distruzione del ponte di Crimea a seguito di quello che si ritiene essere un attacco da parte di due sommergibili autonomi senza equipaggio del ministero della Difesa ucraino”, così come si legge nel testo del messaggio. Attesi aggiornamenti nel corso della giornata.

