Ester, ex suor Rebecca/ Chi è? “Sono stata 10 anni in clausura, ora ho due bimbi”

Si chiama Ester ma fino a qualche anno fa era suor Rebecca. Barbara D’Urso porta nel suo programma la testimonianza di una ragazza, oggi 34enne, che per 10 anni ha vestito i panni della suora di clausura. Ha però deciso di lasciare tutto per vivere la sua vita in modo totalmente diverso. “Sono stata 10 anni in clausura, poi ho deciso di lasciare perché non riuscivo ad accettare una scelta così radicale.” ha ammesso Ester in diretta a Live non è la D’Urso. Così ha aggiunto “In clausura si fa voto di obbedienza e si rinuncia alla propria volontà che è la cosa più importante. È più importante della preghiera. Io vivevo isolata dal mondo ma con un gruppo di consorelle”.

Ester, l’ex suor Rebecca a Live non è la D’Urso

“A 33 anni ho già vissuto due vite, ero suor Rebecca e oggi sono mamma di due gemellini. Sono felice”, ha raccontato a Eleonora Daniele qualche mese fa Ester. Oggi l’ex suor Rebecca torna a raccontare la sua storia a Live non è la D’Urso e racconta del suo incontro con colui che è oggi il papà dei suoi figli. “Dopo un anno e mezzo che ho lasciato la clausura mi sono iscritta a questo sito di incontri. – racconta la donna alla D’Urso, per poi ammettere – Ho incontrato questo ragazzo e oggi abbiamo due gemelli. Oggi sono molto felice”. Una storia, quella di Ester, che non è però l’unico esempio di una scelta di questo genere, cosa che viene sottolineato nel salotto di Canale 5.

