Sindaco di Danzica accoltellato: è grave/ Video ultime notizie, aggressione durante concerto: 27enne arrestato

Pawel Adamowicz, sindaco di Danzica, in Polonia, è stato accoltellato nella giornata di ieri durante un concerto di beneficienza. L’esponente dell’opposizione al governo nazionalconservatore polacco è stato subito considerato molto grave e, dopo il trasferimento in ospedale è stato prontamente sottoposto ad un intervento chirurgico. La coltellata lo ha raggiunto vicino al cuore e questo ha destato molta preoccupazione. Secondo le ultime notizie sulle sue condizioni, fornite da Sputniknews, il presidente Andrzej Duda ha comunicato via Twitter che i medici sono riusciti a ripristinate il battito cardiaco del sindaco che tuttavia resta in uno stato critico. L’intervento al quale è stato sottoposto è risultato molto delicato: è durato 5 ore durante le quali sarebbero state usate 41 sacche di sangue (circa 20 litri). Dai video diffusi in tv e ora circolanti sul web, si vede molto chiaramente l’uomo che è salito sul palco con l’intento di uccidere il sindaco, colpendolo più volte al grido di “Adamowicz è morto”. Identificato e già arrestato, l’aggressore è un 27enne che ha rivelato, urlando, si essere stato sbattuto in carcere e torturato pur essendo innocente negli anni del potere dell’ex partito di Adamowicz, Piattaforma civica, tra il 2007 e il 2015. Secondo la polizia, spiega ancora Repubblica.it, si tratta di un pregiudicato già responsabile di alcune rapine in banca.

SINDACO DI DANZICA ACCOLTELLATO: LE REAZIONI

Il sindaco di Danzica, Pawel Adamowicz, aveva preso parte all’evento di beneficienza allo scopo di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di attrezzature ospedaliere. Oggi 53enne, Adamowicz è primo cittadino dal 1998, rieletto lo scorso anno. Da quando è al potere ha sempre assunto nella sua amministrazione una posizione progressista, a sostegno dei diritti delle minoranze e della comunità Lgbt. Dopo la notizia del suo accoltellamento, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, ex premier e cofondatore di Piattaforma civica ha espresso grande dispiacere per le condizioni del sindaco, commentando su Twitter: “Preghiamo per il sindaco Adamowicz. Pawel, siamo con te”. Quanto accaduto, secondo Jerzy Owsiak, oppositore delle politiche di destra del governo, sarebbe il risultato del forte clima di odio creato dal partito Diritto e Giustizia, in riferimenti alla campagna denigratoria nei suoi confronti legata ad un’animazione trasmessa dalla tv di Stato solo la scorsa settimana, in seguito alla quale sono poi giunte le scuse della rete pubblica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA