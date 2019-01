Papà picchia figlia di 5 anni e le spezza una gamba/ Non aveva pulito la cameretta: scatta punizione feroce

La violenza sui figli è un dato che ammorba la società, i casi da sempre non si contano. L’ultimo episodio di questo tipo che si registra è a dir poco sconvolgente. E’ successo in una abitazione della città di Joplin nello stato del Missouri in America. A una bambina di 5 anni era stato ordinato dai genitori di rimettere in ordine e ripulire la sua cameretta. Si sa, le stanze dei bambini piccoli e anche più grandicelli sono sempre in disordine. Quando il padre è andato a controllare ha trovato che era tutto rimasto come prima, in disordine. Non si sa se il fatto che la piccola avesse disobbedito a un ordine dei genitori o che si fosse dimostrata per così dire scansafatiche, ma l’uomo, di 27 anni, Lance Breeding, ha perso il controllo, il sangue alla testa. Per punizione il papà picchia ferocemente la figlia.

PAPÀ PICCHIA FIGLIA DI 5 ANNI E LE SPEZZA UNA GAMBA

E l’ha picchiata con talmente tanta violenza da romperle una gamba. La madre che si trovava in un’altra stanza ha sentito l’urlo straziante e poi un tonfo. Giunta lì, ha trovato la bambina in condizioni miserabili: “Quando sono corsa a vedere, mia figlia era sul pavimento davanti al cassettone e teneva la gamba stranamente piegata in aria in un posizione innaturale”. Ma quanto fatto non aveva calmato il padre che stava continuando a picchiarla prendendola a calci. Quindi l’ha presa e gettata in un cassonetto. Risultato: femore destro rotto, lividi sulla schiena e le gambe. La madre non ha avuto paura e ha denunciato il marito che adesso si trova in stato di arresto. Non si sa se in passato avesse avuto altri episodi analoghi.

