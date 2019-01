Danimarca, 6 morti dopo incidente ferroviario/ Ultime notizie, scontro con treno merci sul Great Belt

Grave incidente ferroviario avvenuto questa mattina in Danimarca, sul pronte Great Belt. Sei persone sono morte mentre i feriti risultano essere al momento 16, anche se la situazione è in aggiornamento. Sembrerebbe essere ormai confermato il fatto che l’incidente sia stato provocato dal maltempo, che ha slacciato i teloni che ricoprivano i container trasportati da un treno merci, che a loro volta si sono scontrati con un convoglio con 133 persone a bordo. Tanta paura fra le persone presenti sul treno ad alta velocità, quasi tutti pendolari che si stavano recando sul posto di lavoro, come confermato anche da una passeggera: «Si è sentito un forte rumore e i vetri hanno incominciato a sbriciolarsi sulle nostre teste – le parole di Heidi Langberg Zumbusch alla radio pubblica danese Dr – siamo tutti finiti a terra e il treno si è immediatamente fermato. Noi siamo stati fortunati, non altrettanto quelli della carrozza dopo la nostra». La cui fiancata, secondo le testimonianze, sarebbe stata divelta». Al momento la circolazione dei treni risulta essere ancora interrotta in attesa della messa in sicurezza della zona dell’incidente. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DANIMARCA, GRAVISSIMO INCIDENTE FERROVIARIO

La tragedia purtroppo non è stata evitata e la dinamica di quanto avvenuto sul Great Belt Bridge ancora resta un mistero: il disastro ferroviario avvenuto questa mattina poco prima delle ore 8 è reso ancora più complicato per la presenza parallela della tempesta in corso per tutta la Danimarca che rende assai difficile l’arrivo dei soccorsi sul luogo dell’incidente. Il Great Belt è uno dei ponti più famosi al mondo – conosciuto come ponte Est – che ha la terza più lunga campata principale (1,6 km) al mondo, di fatto la più lunga al di fuori dell’Asia. La tempesta Alfrida già stava provocando diversi disagi sulla circolazione dei treni in tutto il Paese e ora, dopo l’incidente che ha coinvolto un treno merci carico di birra Carlsberg, il tilt sull’intero traffico ferroviario ha praticamente paralizzato le intere linee. Sempre per le condizioni meteo pericolose, il ponte dello stretto di Sund, che collega Copenaghen a Malmoe, in Svezia, è stato chiuso al traffico per diverse ore. (agg. di Niccolò Magnani)

6 MORTI E MOLTI FERITI

Gravissimo incidente ferroviario avvenuto questa mattina in Danimarca. Il bilancio parla di 6 morti e numerosi feriti, ma il bollettino potrebbe aggravarsi nelle prossime ore come fanno sapere i media locali. L’incidente si è verificato sul Great Belt attorno alle ore 7:30, un ponte lungo 7 chilometri che collega le isole di Zeland e Funen, dove un treno merci e uno che trasportava passeggeri si sono scontrati. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, ma non è da escludere che a provocare il tremendo impatto sia stato un telone del treno merci, forse venuto a contatto con il convoglio che procedeva nella direzione opposta: lo scontro ha obbligato il treno passeggeri ad una brusca frenata, che ha poi causato morti e feriti. Il treno ad alta velocità era partito alle ore 5:19 di questa mattina dalla stazione di Aarhus.

Al momento le informazioni che ci giungono dalla Danimarca sono frammentarie, e si sa solo che la circolazione dei treni è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia, e che le forze dell’ordine hanno allestito un centro di evacuazione in quel di Nyborg, nel centro sportivo, per soccorrere al meglio i passeggeri del treno. Sul luogo dell’incidente si sono fiondati subito i mezzi di soccorso, nonché le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, per assistere tempestivamente i feriti e le persone rimaste coinvolte. La televisione danese, TV2, ha raccolto alcune testimonianze dei passeggeri che erano sul treno: «Si è udito un forte rumore, che continuava ad aumentare – dice Li Peng – poi improvvisamente si sono rotte tre finestre. Non so cosa l’abbia causato – ha aggiunto – ma il treno ha continuato la sua corsa, forse per due minuti: ero sotto shock e mi sono riparato sotto il sedile». Il passeggero ha aggiunto: «In questo momento siamo seduti in carrozza ad aspettare. Non sappiamo per quanto tempo dovremmo stare seduti qui. È come essere in un film».



