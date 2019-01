Usa, Shutdown di Trump/ New York, stop voli agli aeroporti di La Guardia e Newark per mancanza di personale

Le prime serie conseguenze dell’ormai lunghissimo shutdown imposto dal presidente Trump, il più lungo della storia americana, si fanno sentire. Oltre ai problemi di moltissimi dipendenti statali che non ricevono più lo stipendio da quasi un mese, si registra adesso il blocco totale agli aeroporti newyorchesi di La Guardia e Newark, a causa della mancanza dei controllori di volo. Da qualche ora infatti l’ente di controllo dei voli ha cominciato a bloccare i voli diretti ai due aeroporti (quello più importante, il JFK, è per adesso ancora funzionante) per via della mancanza del personale, al momento non è chiaro se l’intenzione è di bloccare ogni volo o ritardarne alcuni. Non è neanche possibile sapere che cosa sta succedendo perché il personale addetto alle comunicazioni dell’aeroporto La Guardia è completamente assente. Ritardi anche al Reagan di Washington e a Tampa (Florida). Alla luce di ciò, molte compagnie — come Air Canada — hanno invitato i propri passeggeri a rivedere i piani di viaggio da e per gli Usa. Ritardi, sempre a causa della carenza di personale, sono registrati anche a Orlando.

LO SHUTDOWN PIU’ LUNGO DELLA STORIA

Come si sa negli Stati Uniti è in corso un pesantissimo braccio di ferro tra il governo e l’opposizione del Partito democratico sull’approvazione del bilancio annuale. Donald Trump ha chiesto un fondo di oltre 5 miliardi di dollari per completare il muro al confine con il Messico, ma i democratici si oppongono. Per quest motivo ogni impegno a livello statale è bloccato e il bilancio non può essere approvato. Altri settori colpiti sono quelli delle pulizie stradale e nelle strade di New York e altre città si stanno accumulando montagne di spazzatura che nessuno passa a ritirare così come i parchi nazionali dove il personale non lavora più da settimane.

