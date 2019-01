GILET GIALLI, SCONTRI ALLA BASTIGLIA/ Parigi, ultime notizie video: barricate in fiamme, arrivano blindati

Per l’undicesimo sabato consecutivo i gilet gialli mettono a ferro e fuoco Parigi, lasciando intendere una volta di più che le misure annunciate dal presidente Macron non sono state ritenute tali da porre fine al movimento di protesta che sta mettendo in subbuglio la Francia. Come riportato da Il Sole 24 Ore, violenti scontri sono in corso alla Bastiglia, dove sono venuti a contatto due dei principali cortei. Persone vestite di nero, con tanto di passamontagna, stanno prendendo d’assalto le strade attorno al quartiere, distruggendo barriere di cantieri e usandole come barricate date alle fiamme. Gli agenti sono intervenuti dopo l’attacco di un’avanguardia di manifestanti guidati – secondo quanto riferito da chi sta prendendo parte al corteo – da elementi di estrema destra e casseur: in arrivo sul posto anche i mezzi blindati.

GILET GIALLI, SCONTRI ALLA BATIGLIA

Tensione a Parigi per gli scontri che stanno vedendo protagonisti i gilet gialli a ridosso della Bastiglia. A tagliargli la strada una squadra di agenti antisommossa, spalleggiata da pompieri e una gigantesca ruspa, che in questi frangenti sta sgomberando rapidamente le barricate. Centinaia di manifestanti sono stati fatti arretrare sulla piazza della Bastiglia, separati dai rivoltosi protagonisti dei disordini allontananti dalla zona rossa del conflitto. Da monitorare quello che accadrà da qui a poco anche a place de la Republique, dove i gilet gialli si sono dati appuntamento per la seconda parte del pomeriggio per dare vita alla cosiddetta “notte gialla”, prima manifestazione notturna che, secondo gli organizzatori, dovrebbe svolgersi ogni sera fino al 15 marzo, scadenza fissata per il “grande dibattito nazionale”. Un gruppo di manifestanti, riporta sempre Il Sole 24 ore, si è radunato davanti agli uffici del ministero per l’Oltremare, nel 7/o arrondissement, dove la ministra Annick Girardin è scesa dal suo ufficio per dialogare con i gilet gialli.

#GiletsJaunes #acte11 #parigi

Nonostante la polizia provi a bloccarli sul Pont de Sully, i gilet gialli si muovono velocemente verso la Bastiglia, occupando la piazza al cui centro si trova la celebre Colonna di luglio, eretta in ricordo della rivoluzione del 1789. pic.twitter.com/EAclmTWIJg — globalproject.info (@global_project) 26 gennaio 2019





