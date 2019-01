Filippine, due bombe alla cattedrale di Jolo: 27 morti e 77 feriti/ Ultime notizie “Si tratta di terrorismo”

Nuovo attacco contro i cristiani nelle Filippine. Durante la messa domenicale che si stava svolgendo nella cattedrale di Nostra Signora del Monte Carmelo a Jolo, nel sud della nazione, sono state fatte esplodere due bombe che hanno ucciso almeno 27 persone. Il bilancio resta però solamente parziale, visto che vi sono anche 77 feriti, di cui molti in maniera gravissima, e va aggiornato ogni ora. A rendere nota la notizia è il direttore della polizia regionale, che fa altresì sapere che le vittime sono quasi tutte civili (20 persone che stavano partecipando alla funzione), con l’aggiunta di sette uomini delle forze dell’ordine. Situazione simile per quanto riguarda i feriti, per la maggior parte civili. Come ricorda l’edizione online di TgCom24.it, l’attentato avviene a pochi giorni dal referendum che ha sancito la creazione di una provincia autonoma a maggioranza musulmana proprio nel sud delle Filippine, e conferma di fatto che si tratta di un attacco terroristico di stampo islamico a voler colpire i cristiani. «Il movente è sicuramente il terrorismo: sono persone che non vogliono la pace», ha riferito il portavoce militare regionale, il tenente colonnello Gerry Besana.

FILIPPINE, DUE BOMBE ALLA CATTEDRALE DI JOLO: 27 MORTI E 77 FERITI

La prima bomba è stata fatta esplodere sulla porta della cattedrale mentre la seconda esplosione è avvenuta all’esterno dell’edificio, mentre le forze armate stavano cercando di rispondere all’attacco. Subito dopo l’attentato, i militari hanno transennato la strada principale che porta alla cattedrale, e nel contempo, sono stati medicati i feriti e trasportati poi negli ospedali più vicini: quelli più gravi sono stati soccorsi da un elicottero che li ha portati nella vicina città di Zamboanga. «Ho ordinato alle nostre truppe di alzare il livello di allerta – le parole diffuse in una nota dal segretario alla Difesa Delfin Lorenzana – per garantire la sicurezza in tutti i luoghi di culto e di porre in atto azioni preventive per stroncare sul nascere eventuali azioni ostili». Al momento nessuno ha rivendicato l’attacco, ma non è da escludere sia opera di Abu Sayyaf, una banda di terroristi che da anni compie attentati, omicidi e rapimenti, e che si trova sulla lista nera degli Stati Uniti.

