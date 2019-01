Venezuela, Guaidò prende il controllo dei beni all’estero/ Ultime notizie “Ho parlato con Trump”

Proseguono le mosse dell’autoproclamato presidente del Venezuela, Juan Guaidò, per isolare il dittatore Maduro. Il neo-numero uno della nazione sudamericana ha annunciato di iniziar ad aver preso il controllo degli interessi dello stesso paese all’estero. Anche in questo caso l’annuncio è stato fatto via Twitter attraverso la pubblicazione di un documento stampato sulla carta intestata dell’Assemblea Nazionale: «Per evitare che l’usurpatore (Maduro, ndr) e la sua banda – scrive Guaidò sul noto social – cerchino di raschiare il fondo del barile continuando a rubare soldi ai venezuelani, finanziando delitti a livello internazionale e usando questi soldi per torturare il nostro popolo (…) ho ordinato il trasferimento dei conti correnti della repubblica sotto il controllo dello Stato e delle sue legittime autorità». Un clamoroso annuncio a sorpresa che ha come obiettivo quello che di stringere il cappio attorno al collo di Maduro, evitando che lo stesso possa utilizzando i fondi a disposizione dello stato per una rappresaglia militare nei confronti degli oppositori che l’hanno destituito la scorsa settimana.

VENEZUELA, GUAIDÒ: “HO PARLATO CON TRUMP

Le riserve auree venezuelane ammonterebbero a 1.3 miliardi di dollari: «Vi chiedo di bloccare quell’oro – la richiesta del partito di Guaidò alla Bank of England – se dovesse entrare in possesso dell’illegittimo governo cleptocratico di Maduro sarebbe utilizzato per reprimere il popolo venezuelano». Nel frattempo è intercorsa una telefonata fra il neo-numero uno venezuelano e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il primo ad appoggiare la mossa di Guaidò: «Abbiamo parlato con il presidente – le parole del 35enne uomo politico venezuelano, intervistato dai microfoni della Cnn – così come con altri presidenti della regione e del mondo. Siamo chiaramente in una situazione molto complessa. La volontà dell’opposizione è di uscire dalla crisi con strumenti venezuelani». Guaidò ha ricevuto l’appoggio praticamente totale dell’intero blocco dei paesi della Nato, mentre da Cuba, Russia e Cina è arrivata una ferma condanna.

