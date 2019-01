BLABLACAR, GIOVANE MAMMA OFFRE UN PASSAGGIO E VIENE UCCISA/ Ingannata da ex miliziano con profili falsi, poi..

E’ a dir poco inquietante la storia che ha visto protagonista Irina Akhmatova, 29enne russa uccisa da uno sconosciuto a cui aveva dato un passaggio grazie all’applicazione BlaBlaCar. A riportare la notizia è il Mirror, secondo cui i resti della donna sono stati ritrovati in una foresta dopo che il suo carnefice, il 39enne, Vitaly Chikirev, ha indirizzato la polizia dopo essere stato arrestato. L’uomo, che gli inquirenti non hanno voluto confermare se abbia stuprato o meno la vittima, aveva organizzato il piano nel dettaglio per ingannare la donna e derubarla di soldi e gioielli. L’assassino ha infatti creato più di un profilo falso, sia di uomini che di donne, e ha prenotato tutti i posti disponibili nella macchina della donna per avere campo libero. Nel viaggio da Mosca alla città natale della donna, Tula, qualcosa dev’essere però andato “storto”: l’uomo ha infatti deciso di uccidere la giovane vittima: i parenti che l’aspettavano a casa per le feste di Natale hanno atteso invano per giorni.

Per giorni volontari e polizia hanno cercato invano la povera Irina. Nel mirino dei media, per alcuni giorni, è finito anche il marito, accusato di aver fatto sparire la moglie. Che qualcosa fosse andato storto, però, si è capito fin da subito, quando la macchina della 29enne, direttrice di due negozi Burger King, è stata trovata distante 170 miglia nella direzione opposta rispetto a Mosca. La povera Irina ovviamente non poteva sapere che l’uomo a cui aveva dato un passaggio era uno squilibrato: un ex soldato dei servizi speciali russi che aveva prestato servizio in Cecenia e che aveva precedenti di stupro, omicidio (“di una ragazza di cui non ricordo il nome”, ha detto) ed in passato era stato ricoverato in un ospedale psichiatrico. Pochi giorni fa, sul suo profilo Facebook, l’uomo aveva scritto:”di essere in cerca di una nuova moglie con un buon reddito tra i 18 e i 27 anni: “Almeno 170 cm di altezza, dimensioni del seno non inferiore a B, che si prende cura di se stessa. Non fumo né bevo alcolici, so come ispirare una donna a guadagnare soldi. Mi sto preparando per il matrimonio! Prometto: amore, sesso, cura, conforto e ispirazione. Quello che voglio da te: solo sostenere una famiglia”.

