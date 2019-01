Bastia, spara contro i passanti poi si barrica in casa/ Ultime notizie, 5 feriti, uno è grave: terrorismo?

E’ in corso una sparatoria a Bastia, in Corsica, dove un uomo ha aperto il fuoco sulla folla per poi barricarsi in casa. Al momento le informazioni che ci giungono dalla vicina isola facente parte della Francia sono molto frammentarie e, stando a quanto riferito da France 3, vi sarebbero almeno cinque feriti, anche se le loro condizioni fisiche non sono al momento certe (si parla di una persona in gravi condizioni). L’episodio si è verificato quest’oggi, mercoledì 30 gennaio, attorno alle ore 16:00, precisamente nel distretto di Montesoro della nota cittadina corsa. Come detto sopra, l’uomo ha aperto il fuoco per poi barricarsi nella propria abitazione. Inizialmente avrebbe trattenuto anche due ostaggi, che sarebbero stati poi liberati attorno alle ore 17:00 di questa sera, grazie ad un’accurata mediazione. Un altro ferito si sarebbe rifugiato invece in un tabaccaio situato nei pressi della zona della sparatoria. Stando alle indiscrezioni circolanti, l’uomo avrebbe una settantina d’anni ma non è chiaro il motivo di tale folle gesto, ne soprattutto, se vi siano delle eventuali vittime.

BASTIA, SPARA CONTRO I PASSANTI POI SI BARRICA IN CASA

Sul posto sono giunti gli uomini della polizia nonché i soccorsi per medicare i feriti. Presenti anche i vigili del fuoco del dipartimento di Haute-Corse. In Francia si teme un nuovo attacco terroristico dopo quanto accaduto prima di Natale a Strasburgo, in cui aveva perso la vita anche il nostro Antonio Megalizzi. Stando a queste prime indiscrezioni giunteci non sembrerebbe trattarsi di terrorismo, soprattutto per via dell’età dell’aggressore, circa 70 anni, cosa che ci fa maggiormente propendere per il gesto isolato di un folle, magari alterato da qualche fatto avvenuto precedentemente la sparatoria. Di soliti i terroristi affiliati all’Isis o comunque di matrice islamica sono giovani fra i 20 e i 40 anni, ma attendiamo notizie ufficiali per avere la certezza che si tratti “semplicemente” di un caso di violenza.

