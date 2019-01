Prosecco dannoso per l’ambiente, attacco del Guardian/ Nuova polemica sul vino veneto

Il Prosecco è dannoso per l’ambiente? Questa è l’accusa che il Guardian muove al vino veneto colpevole di procurare dei danni non indifferenti all’ecosistema. Secondo il tabloid inglese pare che la coltivazione dei vitigni di Prosecco sarebbe in grado di aumentare l’erosione delle colline della Valdobbiadene. Immediata è arrivata la replica di Luca Zaia, governatore del Veneto, che ha commentato come riportato da IlGazzettino: “Sono attacchi di invidia, manca solo che lo accusino di mangiare i bambini“. Gli inglesi tirano in ballo una ricerca italiana dell’ordinario di viticoltura dell’Università di Padova Andrea Pitacco. Questo specificava come “il metodo si basasse su una metodologia insufficiente a dimostrare la reale entità del rischio di erosione nel territorio. Si arriva poi a risultati probabilmente irrealistici, non supportati da alcun dato di misura”. Una situazione sicuramente molto diversa da quella espressa dal Guardian.

Prosecco dannoso per l’ambiente, attacco del Guardian: l’accusa precedente

Continua ad essere una moda da parte del Guardian attaccare il Prosecco, visto che questa accusa che sia dannoso per l’ambiente non è la prima. Già in passato infatti avevano puntato il dito verso il vino veneto, sottolineando come fosse capace di erodere i denti. Nell’agosto del 2017 infatti era arrivato questo attacco violento in cui si consigliava addirittura di evitarlo a prescindere. Anche in quella circostanza però era arrivata la risposta da parte di Luca Zaia che aveva definito la notizia del tabloid inglese come una fake news. Il Ministro delle politiche agricole Maurizio Martina aveva sottolineato: “Caro Guardian, dicci la verità: il Prosecco fa sorridere anche gli inglesi. Stop alle fake news per favore. Grazie”. Anche Debora Serracchiani era intervenuta, per specificare: “Credo che dopo la Brexit in Gran Bretagna ci sia bisogno di aiutare i cittadini a tornare a sorridere. ASsunto a dosi moderate il nostro prosecco può fare dei miracoli”.

