Cerca di ipnotizzare elefante: morto addestratore/ Video, uomo caricato e calpestato dal pachiderma

Tragedia in Sri Lanka: un uomo è stato calpestato ed ucciso da un elefante. L’addestratore, le cui generalità non sono state rese note per il momento, ha tentato di avvicinare il pachiderma per provare ad ipnotizzarlo: avvicinandosi all’animale, in quel momento al pascolo in una radura della foresta, ha tentato di farlo cadere in ipnosi. Un tentativo non andato a buon fine, con l’elefante che si è diretto verso l’uomo per caricarlo: nonostante ciò, l’addestratore non si è mosso ed è stato colpito violentemente. Subito dopo il pachiderma lo ha calpestato mortalmente: un dramma che ha scosso la comunità srilankese, con il tremendo incidente verificatosi a Kataragama, vicino al parco nazionale di Yala.

SRI LANKA, ADDESTRATORE UCCISO DA ELEFANTE: IL VIDEO CHOC

Una tragedia che ricorda molto da vicino quanto accaduto a Ian Gibson e a una bambina in Marocco. Come riportano i colleghi del Daily Mail, l’interazione tra uomo e animali selvatici non è rara nella zona di Yala: l’espansione delle infrastrutture e delle abitazioni nel sud dello Sri Lanka ha distrutto l’habitat naturale degli animali. Il dipartimento forestale locale è stato informato dell’incidente mortale ed ha comunicato di essere a disposizione della famiglia dell’uomo deceduto. Ricordiamo inoltre che l’ipnosi sugli elefanti e sugli animali in generale è praticata unicamente dai professionisti del settore ed è una delle attività più pericolose. Clicca qui per vedere il video di quanto accaduto.

