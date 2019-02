ELICOTTERO SI SCHIANTA: PASSEGGERO RIPRENDE TUTTO/ Video, immagini choc dell’impatto

Tragedia sfiorata nella provincia argentina di Mendoza, dove un elicottero con tre persone a bordo si è schiantato nei pressi di una fattoria situata nel dipartimento di Tupungato. Fortuna ha voluto che tutti gli occupanti del velivolo siano rimasti illesi. Decisivo per la loro salvezza è stato il fatto che il pilota dell’elicottero sia riuscito evidentemente ad “attutire” l’impatto il più possibile avvicinandosi al suolo in maniera progressiva. Ma il fatto più “clamoroso” di tutta questa vicenda è che ogni terribile istante di questa sequenza è stato ripreso e immortalato in un video direttamente da un passeggero del velivolo. Le immagini, nella prima parte del video, riprendono la vallata sottostante: improvvisamente, però, la situazione cambia. Il video non è più stabile: quello a cui si sta assistendo è un terribile schianto.

ELICOTTERO SI SCHIANTA: IL VIDEO POSTATO SU YOUTUBE

Com’è possibile che siamo in grado di descrivere la sequenza dell’elicottero schiantatosi in Argentina? Semplice: a postarlo su YouTube è stato proprio il suo autore, rimasto fortunatamente illeso nonostante l’impatto. Come riportato da Il Mattino, l’elicottero era decollatoda un club della città di Mendoza con due turisti stranieri a bordo diretti verso la Valle di Uco. Durante il viaggio, però, il velivolo ha riportato un guasto di natura meccanica costringendo il pilota – che intanto aveva perso il contatto con la base e aveva allertato le autorità – ad avviare le manovre necessarie ad effettuare un atterraggio di emergenza: qualcosa, però, non è andato per il verso giusto e l’elicottero ha finito per schiantarsi a pochi metri dal suolo. Il velivolo, un Robinson R44, dopo l’impatto è stato raggiunto dalle persone che hanno assistito all’incidente e sono accorse per soccorrere gli occupanti.





