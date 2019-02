ALBANIA/ Opposizione in piazza a Tirana. Assaltata la sede del Governo

ALBANIA, ASSALTATA LA SEDE DEL GOVERNO

Momenti di forte tensione a Tirana, la capitale dell’Albania, questa mattina. Si è svolta infatti una manifestazione contro il Governo, per chiedere che si torni a elezioni. Un gruppo di manifestanti ha però preso d’assalto il palazzo sede dell’esecutivo, cercando di sfondare l’entrata principale. Le immagini che stanno circolando sui principali portali di informazione mostrano in questo senso anche uomini che hanno smantellato parte delle strutture per i lavori di ristrutturazione per usarli come ariete. La Guardia repubblicana è intervenuta disperdendo la folla usando anche dei gas lacrimogeni. Quello che impressiona delle immagini è comunque vedere una gran numero di persone radunate davanti alla sede del Governo. L’opposizione guidata da Lulzim Basha, come spiega Rainews, è scesa in piazza contro l’esecutivo del socialista Edi Rama per chiedere “un governo transitorio che prepari elezioni anticipate che siano libere e in rispetto degli standard internazionali”.

L’APPELLO DEL PRESIDENTE META

Il Presidente della Repubblica albanese Ilir Meta ha rivolto un appello alla calma, invitando tutte le parti a evitare scontri e violenze. Il Presidente ha ricordato che i cittadini hanno diritto di manifestare, ma anche che le istituzioni vanno rispettate. Sono tanti gli italiani presenti in Albania e di certo non mancherà nelle prossime ore anche la loro voce dalla capitale per farci sapere quel che sta accadendo in un Paese molto vicino all’Italia e con cui esistono rapporti ormai da tantissimo tempo. Pochi giorni fa il Parlamento aveva ratificato il nulla osta all’adesione della Macedonia del Nord alla Nato e il Paese balcanico attende ancora che venga portata avanti la procedura per i negoziati relativi all’adesione all’Unione europea cui ambisce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA