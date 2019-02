VENEZUELA, INGRESSO NEGATO A EURODEPUTATI PPE/ Sfida Maduro-Guaidò su aiuti umanitari

Il governo Maduro ha negato l’ingresso in Venezuela ad una delegazione di parlamentari del Partito Popolare Europeo (PPE) inviata dall’Assemblea Nazionale. Lo riferisce il quotidiano El Nacional, sottolineando come la formazione proveniente da Madrid e composta da Esteban Gonzalez Pons, Gabriel Mato Adover, Esther de Lange, José Ignacio Salafranca Sanchez-Neyra e Juan Salafranca, sia stata respinta all’aeroporto internazionale di Maiquetía a Caracas. Come riportato da La Repubblica, gli eurodeputati sono stati costretti a consegnare i loro passaporti e sono stati trasferiti in un ufficio del Servizio delle migrazioni venezuelano. Juan Salafranca ha dichiarato che “dopo alcune procedure ci hanno comunicato che il ministero degli Esteri aveva proibito il nostro ingresso nel Paese, senza spiegarne le ragioni”. Subito dopo i cinque sono stati imbarcati su un aereo di Iberia diretto a Madrid.

VENEZUELA, SFIDA MADURO-GUAIDO SU AIUTI UMANITARI

I cinque eurodeputati hanno annunciato una conferenza stampa al ritorno in Spagna, mentre il ministro degli Esteri del governo Maduro, Jorge Arreaza, ha respinto ogni addebito dichiarando che “per vie ufficiali diplomatiche le autorità venezuelane avevano notificato giorni fa al gruppo di eurodeputati, che pretendeva di visitare il Paese con fin i cospirativi, che non sarebbero stati fatti entrare, con un invito a desistere ed evitare così un’altra provocazione”. Il ministro ha concluso: “Il governo costituzionale del Venezuela non permetterà che l’estrema destra europea disturbi la pace e la stabilità del Paese con un’altra delle sue grossolane azioni di ingerenza”. Definire il PPE una forza di estrema destra è in ogni caso una forzatura: basti pensare che il suo corrispettivo in Italia è Forza Italia di Silvio Berlusconi. Intanto Nicolas Maduro e il leader dell’opposizione venezuelana, Juan Guaidò si sfidano sul terreno degli aiuti umanitari. Quest’ultimo ha annunciato che sarebbero arrivati entro il 23 febbraio e ha chiamato la popolazione alla mobilitazione. Il presidente invece continua a negare la necessità di accettare gli aiuti e vede la manovra come uno “show politico” pretesto per un’invasione guidata da parte degli Usa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA