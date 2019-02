Venezuela, Maduro blinda confini/ Guaidó “bloccati aiuti, esecuzioni sommarie”

L’ultimo capitolo dello scontro, negli ultimi giorni meno “mediatico”, tra Nicolas Maduro e le opposizioni riunite in Juan Guaidó vede il Governo del Venezuela deciso ad impedire assai più di prima l’arrivo di aiuti umanitari (per timore di foraggiamento di armi e denaro per le forze anti-Caracas) da Brasile, Colombia e Stati Uniti verso la popolazione venezuelana. Dopo il periodo Chavez e ora con la crisi politica ormai esplosa, il popolo ha fame e quella millantata rivoluzione “socialista” non può che dirsi definitivamente fallita: al netto di questo, la situazione è tutt’altro che “tranquilla” in Venezuela, con i carri aratri blindati inviati verso il confine brasiliano per impedire nuove possibili forniture umanitarie. Da Santa Elena de Uairén, sulla frontiera con il Brasile, «residenti locali hanno pubblicato sui social immagini dei blindati, per bloccare l’ingresso del”assistenza umanitaria da Pacaraima, la città brasiliana dall’altra parte del confine», riporta l’Ansa.

LA DENUNCIA DI AMNESTY “ESECUZIONI E ARRESTI SOMMARI”

Il Governo di Bolsonaro ha annunciato che gli aiuti verso il Venezuela, cibo e medicine, sono state garantite per l’intera popolazione con una condizione: «L‘idea è che aspetteremo in quella regione l’arrivo di camion venezuelani, guidati da venezuelani, agli ordini del presidente incaricato, Juan Guaidò», ha detto il portavoce della presidenza brasiliana Otavio de Rego Barros. È lo stesso presidente ad interim ad aver però annunciato che il Governo di Maduro ha bloccato di nuovo tutto impedendo che quegli aiuti potessero finire alla popolazione affamata del Venezuela. Maduro rifiuta ogni aiuto internazionale perché nega l’esistenza di una crisi umanitaria, e non solo: sostiene che la richiesta di aiuti da parte di Guaidò è in realtà uno “show mediatico”. Di contro, il presidente ad interim che continua a chiedere libere elezioni ha fatto un nuovo appello ai militari nell’attesa di organizzare un tour di volontari che possano andare a prendere gli aiuti ai confini per distribuirli al popolo: «Signori, avete tre giorni per passare dalla parte della Costituzione, eseguire le istruzioni del presidente incaricato della Repubblica e lasciare entrare gli aiuti». Da ultimo, è giunta una nuova denuncia da parte di Amnesty International sulle condizioni allucinanti in cui versa lo Stato Sudamericano dopo gli ultimi mesi di crisi politica: «esecuzioni sommarie da parte delle forze speciali, ma anche della polizia, che avrebbe dato la caccia agli oppositori, arrestati e in alcuni casi uccisi […] La violazione di massa dei diritti umani nel Paese sudamericano – conclude l’ultimo report – va avanti da anni, con mancanza di cibo, farmaci, inflazione senza freni e repressione politica che ha spinto tre milioni di persone a lasciare il Paese dal 2015».

