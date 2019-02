Pakistan abbatte 2 jet India dopo raid/ Khasmir, Islamabad chiude spazio aereo

E’ già guerra tra Pakistan e India. Nei giorni scorsi le truppe di Nuova Delhi erano sconfinate nel Kashmir pachistano uccidendo un imprecisato numero di islamisti da sempre sostenuti dal governo di Islamabad, che poche settimane fa si erano resi autori di una strage di poliziotti nel Kashmir indiano. Adesso arriva la notizia che l’aviazione pachistana ha abbattuto due aerei indiani che volavano nello spazio aereo del Kashmir pachistano. I due piloti sono sopravvissuti e adesso sono prigionieri. Non è certo la prima volta anzi che fra i due paesi la tensione nel Kashmir, da sempre conteso e oggi diviso in tre aeree una delle quali cinese, arriva a questi livelli, fino a sfociare in vere guerre o in accordi armistizio, per cui si spera che anche questa volta India e Pakistan riescano a trovare la via della pace. Il problema più grande è che entrambi i paesi sono potenze nucleari.

LA DIVISIONE DEL KASHMIR

Certo è che la tensione è altissima. Un portavoce di Islamabad ha commentato che “Non vogliamo portare la regione alla guerra ma l’India non ci ha dato altra scelta che rispondere”. La regione è a maggioranza islamica, ma nel 1947 al momento dell’indipendenza dall’Inghilterra il Maharajah del Kashmir scelse di stare con l’India. Questa decisione portò alla guerra del 1948, seguita da altri conflitti nel 1965 e nel 1999. Oggi la regione è divisa in tre zone di influenza: India, Pakistan e Cina ma questo non evita la tensione continua fra i primi due paesi. L’India accusa il Pakistan di sostenere e armare terroristi islamici autori di numerosi attacchi in territorio indiani.

CHIUSO LO SPAZIO AEREO DEL PAKISTAN

Secondo le ultime informazioni che arrivano dall’India, sarebbe uno solo l’areo abbattuto dai pachistani, anche se Islamabad aveva diffuso immagini in cui si vedono due prigionieri bendati portati via dai soldati dal luogo dell’incidente. Altre informazioni dicono che il secondo aereo abbattuto è pachistano. Intanto il Pakistan ha chiuso tutto il proprio spazio aereo nazionale a qualunque volo. La cosa ha provocato un grave problema, un elicottero che doveva raggiungere il campo base del monte Nanga Parbat al confine tra India e Pakistan dove da giorni è disperso un alpinista italiano, Daniele Nardi, non ha potuto decollare. Dell’alpinista non si hanno più notizie da domenica scorsa, con lui anche un alpinista americano





