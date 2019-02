Aereo si schianta su auto parcheggiate: video choc/ Spettacolare incidente: 2 piloti feriti, nessuna vittima

Spettacolare incidente quello registrato in Perù dove un mezzo dell’Aeronautica militare locale si è schiantato in una strada della Capitale, Lima. L’impatto violento è avvenuto in pieno giorno, sotto lo sguardo di alcuni passanti che sono rimasti letteralmente traumatizzati dalla scena che gli si è consumata sotto gli occhi, fortunatamente senza intaccarli. Alla guida del mezzo, due piloti peruviani miracolosamente sopravvissuti all’incidente. I due infatti, come riferisce LaPresse, sarebbero rimasti feriti mentre non sono state segnalate altre vittime nonostante l’impatto sia stato realmente incredibile, tale da poter far presagire una strage. Il velivolo sul quale i due piloti volavano, infatti, si è schiantato in strada colpendo alcune auto che erano parcheggiate, nel quartiere di Santiago de Surco. Il tutto è avvenuto mentre sul marciapiede adiacente alcune persone passavano senza inizialmente accorgersi di ciò che stava accadendo.

AEREO SI SCHIANTA SU AUTO PARCHEGGIATE: NESSUNA VITTIMA

E’ stato tutto molto veloce e si sarebbe potuto trasformare in una strage l’incidente aereo che si è verificato nei giorni scorsi in Perù, in una via della Capitale Lima. Un velivolo dell’Aeronautica militare si è schiantato per ragioni ancora tutte da chiarire centrando in pieno alcune auto parcheggiate ma fortunatamente riuscendo ad evitare i numerosi passanti presenti al momento dell’incidente. La scena è stata ripresa da alcune telecamere di videosorveglianza dei negozi della zona e mostrano non solo il preciso istante dell’incidente ma anche lo choc dei passanti. Al momento dell’impatto, l’aereo ha tranciato i cavi ed invaso con un’ala il marciapiede adiacente, fermandosi a pochi passi dalle persone. Subito dopo lo schianto, in tanti si sono radunati sul posto al fine di tentare di capire cosa fosse accaduto. La cosa davvero straordinaria è che non ci sarebbero state vittime. A restare leggermente feriti solo pilota e co-pilota, mentre passanti ed automobilisti, fortunatamente tutti illesi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA