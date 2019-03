Brexit, no al terzo voto: premier May gelata/ Probabile il lungo rinvio, ma è caos

A 10 giorni esatti dalla scadenza del termine, la Brexit resta un grande e ingarbugliato caos. La Gran Bretagna non ha ancora di fatto trovato un accordo d’uscita con l’Unione Europea, e nel contempo non è chiaro se gli stati membri dell’UE concederanno la proroga richiesta, ne tanto meno di quanto questa sarà. La cosa certa è che ai politici di Londra non piace l’intesa raggiunta dalla premier May con Bruxelles e lo si capisce da quanto accaduto in queste ore, il rifiuto ad una terza votazione sulla stessa intesa. Il primo ministro sperava che lo spettro di un lungo rinvio della Brexit riuscisse a convincere i brexiters più incalliti, ma così non è stato, ed è molto probabile che il parlamento non conceda nemmeno il voto, come deciso dallo speaker dei Comuni John Bercow, che ha escluso appunto una terza mozione a meno di sostanziali modifiche all’accordo che però non sembrano plausibili.

BREXIT, NO AL TERZO VOTO: PREMIER MAY GELATA

Del resto i vertici dell’Unione Europea lo hanno ribadito più volte “Nessun altro accordo è possibile, prendere o lasciare”, di conseguenza lo stallo è totale. La Gran Bretagna appare catapultata in un circolo vizioso in cui non sembra esservi via d’uscita, se non quella di accettare l’intesa con l’UE. Anche un’eventuale proroga della Brexit potrebbe non cambiare lo scenario, visto che da qui alla fine dell’anno (la possibile nuova data di scadenza), la posizione di Bruxelles non cambierà. La presa di posizione di Bercow, che ha fatto infuriare molti, si basa su una convenzione parlamentare risalente addirittura al 1604: «È una regola necessaria – ha detto lo stesso – per garantire un utilizzo adeguato del tempo della Camera e il rispetto delle decisioni che prende». Ed in effetti sarebbe praticamente tempo sprecato rivotare una mozione che la settimana scorsa è già stata bocciata. Mancano 10 giorni alla Brexit, nessuno ha la soluzione per uscire dall’empasse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA