Norvegia, nave da crociera in avaria/ Video, evacuazione 1.300 passeggeri in corso

Paura a bordo della nave da crociera della Viking Sky, al largo della Norvegia: è in corso l’evacuazione di circa 1.300 passeggeri a causa di un’avaria. Nello specifico si parla di problemi ai motori, secondo quanto riferito dai media locali. Per questo motivo navi ed elicotteri di soccorso sono stati inviati sul posto, dove al momento si registrano anche vento forte e onde molto alte. I problemi sono emersi intorno alle 14, quando è stato lanciato l’allarme: la nave era a 2,5 miglia – cioè 4,6 chilometri – dalla costa della regione di More og Romsdal, a ovest della Norvegia. Le operazioni di evacuazione stanno proseguendo lentamente: alle 16.30 erano stati evacuati solo i primi 100 passeggeri. Questo perché gli elicotteri coinvolti nei soccorsi possono trasportare solo venti persone alla volta. Come riportato da Tgcom24, cinque persone sono state evacuate dalla Viking Sky e trasferite in ospedale.

NORVEGIA, NAVE DA CROCIERA IN AVARIA: EVACUAZIONE PASSEGGERI

Le persone evacuate sono trasferite al centro sportivo di Farstad, dove si sta organizzando l’accoglienza dei passeggeri man mano che vengono evacuati. Lo spiega il capo dei vigili del fuoco, Jens Petter Husoy, ai media locali, ma senza precisare quali siano le condizioni delle persone trasportate in ospedale. «Incontrare problemi al motore in queste acque che nascondono molte barriere coralline è pericoloso», ha spiegato il capo della polizia Tor Andre Franck. Al momento la nave da crociera della Viking Sky ha un solo motore acceso e i venti sono piuttosto forti. «Quindi preferiamo che le persone siano a terra piuttosto che a bordo della nave», ha aggiunto. Infatti le onde alte quasi 8 metri e il forte vento sono alla base della decisione di evacuare. La tv norvegese sta mostrando le immagini della nave ancora in balia delle onde nell’area di fronte a Hustad. Il sito MarineTraffic ha spiegato che la nave era in rotta da Tromso a Stavanger quando è rimasta in panne.

Breaking News:

A cruise ship has suffered engine failure in windy conditions off the west coast of Norway and will evacuate its 1,300 passengers.

The Viking Sky was drifting towards land and had sent out a mayday signal.

The ship belongs to Viking Ocean Cruises. pic.twitter.com/DtFbvGeV9X — Emil Nivantha Perera (@emilnivantha) 23 marzo 2019

Latest, as darkness is about to set in; Heeling. #VikingSky starting to tilt slightly #Cruiseship. 5 to hospital so far pic.twitter.com/yvq8Fi6GZR — S.Hava (@Air_4U) 23 marzo 2019





