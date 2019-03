Israele, razzo da Gaza su casa a Tel Aviv/ Video, 7 feriti: Netanyahu lascia gli Usa

Questa mattina un razzo sparato da Gaza ha colpito una casa a nord di Tel Aviv dopo che nella zona erano risuonate le sirene di allarme. A renderlo noto, come spiega l’agenzia di stampa Ansa, è stata la radio militare israeliana che ha anche riferito la presenza di feriti. Sarebbero sette, in tutto, coloro che sono rimasti coinvolti dall’esplosione ed uno in particolare risulterebbe ferito in modo mediamente grave. L’avvenimento è particolare in quanto si tratta della prima volta che la zona viene raggiunta da razzi palestinesi proveniente dalla Striscia di Gaza. Stando a quanto riferito dalla polizia, il razzo avrebbe colpito la zona agricola a nord della città di Kfar Saba e la casa colpita sarebbe andata letteralmente a fuoco. Dalle prime informazioni giunte dai soccorritori e riprese da RaiNews un uomo 59enne e una donna trentenne sono in condizioni moderate, mentre il marito di lei e i loro figli, una ragazzina di 12 anni, un bimbo di 3 anni e uno di 6 mesi, hanno riportato lievi ferite. Al momento l’attacco non è stato rivendicato da alcun gruppo palestinese.

RAZZO DA GAZA SU TEL AVIV: NETANYAHU TORNA IN PATRIA

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu in visita negli Usa per incontrare il presidente Donald Trump, ha deciso di interrompere il suo incontro e fare subito ritorno in patria, dopo il razzo caduto in mattinata su una casa nei pressi di Tel Aviv. Netanyahu ha definito quanto accaduto “Un attacco criminale contro Israele al quale reagiremo con tutta la forza”. E proprio alla luce della “situazione di sicurezza”, ha deciso di accorciare la sua visita negli Stati Uniti: “Tra poche ore vedrò Trump e subito dopo tornerò immediatamente in Israele per seguire la situazione da vicino”, ha aggiunto. Già ieri in una intervista tv aveva lanciato un nuovo monito e in merito ad eventuali attacchi di Hamas aveva detto che non avrebbe esitato a rispondere con la forza nonostante le elezioni politiche del 9 aprile siano ormai sempre più imminenti. A commentare l’accaduto è stato via Twitter anche il portavoce del ministero degli esteri israeliano Emmanuel Nachsho che ha scritto: “Un razzo sparato da Gaza e’ esploso stamane a nord di Tel Aviv, ferendo israeliani. Questo e’ un atto di aggressione deliberato e pericoloso condotto da terroristi palestinesi, incoraggiati indubbiamente dalla compiacenza del Consiglio delle Nazioni unite per i diritti umani”.





