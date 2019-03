Sultano Brunei “pena di morte per gay e adulteri”/ Lapidazione, frustate e ‘taglione’

Il Sultanato del Brunei ha deciso ufficialmente che dal prossimo 3 aprile tutti i gay, le lesbiche e financo gli adulteri se colti in flagranza potranno subire la pena di morte per lapidazione e frustate: nel 2019 uno dei piccoli stati islamici, situato nell’Isola del Bormeo, introduce pene severissime e “fuori dal tempo” ritornando indietro di secoli e riportando in auge anche la “legge del taglione” (come del resto esistente anche in altri Paesi mediorientali e africani a maggioranza musulmana). Dalla prossima settimana la popolazione del regno di Haji Hassanal Bolkiah sarà soggetta ad una serie di “leggi draconiane” già motivo di scandalo nella Comunità Internazionale (che rimarrà inerme, of course): ricordiamo come il Brunei, che negli ultimi anni ha adottato una forma più conservatrice di Islam, aveva annunciato nel 2014 l’introduzione della sharia, ovvero il sistema legale islamico che impone severe pene corporali. La nuova legge si applicherà solo ai musulmani che di fatto costituiscono circa i due terzi della popolazione del Brunei.

LEGGI DISUMANE NEL PICCOLO STATO ISLAMICO

Per tutti gli omosessuali e gli adulteri, dal 3 aprile, è pronta la lapidazione come condanna capitale mentre tutta una serie di nuove leggi introdurrà l’amputazione di una mano o di un piede se colti in reato di furto. Il sultano del Brunei è uno degli uomini più ricchi al mondo con un patrimonio da oltre 20 miliardi di dollari e siede ininterrottamente al trono dal 1967, festeggiando nel 2016 i suoi 70 anni nello sfarzo più incredibile: ebbene, mezzo mondo fa affari con il piccolo sultanato Brunei ma di fronte all’introduzione della sharia e ora della pena di morte per chi non la pensa come il potere nessuno finora si è ancora “mosso”. Amnesty International ha esortato il Brunei a «Fermare immediatamente l’attuazione delle nuove sanzioni, profondamente sbagliate: alcune di queste non dovrebbero nemmeno essere considerati reati, compresi i rapporti consensuali tra adulti dello stesso sesso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA