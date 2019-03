ABORTO CONTRO SUO VOLERE/ Padre si costituisce parte civile per il figlio “mancato”

L’aborto della fidanzata contro il suo volere: Ryan non ci sta e decide di rappresentare in tribunale i diritti del figlio “mancato”. Ma facciamo un po’ d’ordine: nel 2017 Ryan e la sua fidanzata hanno concepito un bambino. Quando la ragazza della contea di Madison, in Alabama, ha scoperto di essere incinta, però, i due hanno avuto idee diverse su quella gravidanza. Lui l’ha implorata di tenere il bambino: la ragazza non ha voluto saperne e nel febbraio dello stesso anno, all’età gestazionale presunta di 6 settimane, ha deciso di abortire il piccolo. Per farlo si è rivolta presso l’Alabama Women’s Center dove le è stata somministrata una pillola abortiva. Storia finita? No. Perché Ryan ha sì perso l’opportunità di diventare padre ma non per questo ha rinunciato all’idea di rivendicare i suoi diritti. Cos’ha fatto? Ha pensato che quel figlio mancato lo avevano concepito in due: e se è vero che la ragazza aveva il diritto di decidere se diventare madre o meno, lo era pure che anche lui avrebbe voluto avere voce in capitolo. Così ha deciso di citare in giudizio qualcuno: e no, non si tratta della sua fidanzata…

Ryan Magers, questo il nome del mancato padre di questa storia, ha rispettato l’unione con la donna che sarebbe potuta diventare la madre del proprio figlio e che ha invece optato per l’aborto. Per questo motivo ha deciso di lasciarla al di fuori da ogni disputa in tribunale: ad essere citate in giudizio sono state le due entità che “fattivamente” gli hanno impedito di diventare genitore. Di chi parliamo? Meglio dire “di cosa”: la clinica abortiva e la casa farmaceutica che ha prodotto la pillola che ha soppresso il feto. Come si legge sul sito del WAYY31 abc, a distanza di due anni dall’accaduto, Ryan ha spiegato:”Sono qui per gli uomini che vogliono davvero avere il loro bambino. Era come se il mio intero mondo fosse crollato. Credo che ogni bambino dal concepimento è un bambino e merita di vivere”. La corte di Madison County ha riconosciuto il feto abortito come una persona con diritti legali che il padre sta quindi giustamente rappresentando e difendendo. La sua causa contro la clinica abortiva e la casa farmaceutica, dunque, continua: è lui a rappresentare il figlio “mancato”, come andrà a finire?

