“Non sapevo di essere incinta”/ 19enne si sveglia col pancione e partorisce dopo 45′

Si sveglia col pancione e partorisce, ma la 19enne è chiara: “Non sapevo di essere incinta”. Questa l’incredibile storia di Emmalouise Leggate, scozzese di Glasgow, e risale a otto mesi fa: la giovane è diventata mamma ignara di essere in gravidanza e ha raccontato cosa le è successo ai microfoni di Metro. La giovane ha spiegato di aver sempre assunto la pillola e di non aver mai avuto nausee mattutine o voglie di cibo, così come non ha sentito i calci del suo bambino: per quanto riguarda invece il ciclo, i ritardi a suo avviso erano dovuti alla contraccezione. Ma la sua vita è cambiata lo scorso 17 luglio: Emmalouise è andata a dormire con la pancia quasi piatta per poi risvegliarsi con il pancione, dando alla luce la sua piccola appena 45 minuti dopo. La bimba, secondogenita della 19enne, sta bene ed è andato tutto per il meglio nonostante l’enorme stupore della sua famiglia.

“NON SAPEVO DI ESSERE INCINTA”: LA STORIA DI EMMALOUISE LEGGATE

Una storia simile a quanto accaduto recentemente a Bergamo, con la diciannove ha spiegato ai microfoni di Metro: «Non ho mai fatto il test di gravidanza e non avevo alcun tipo di sintomo: i medici non sono riusciti a spiegare perché non avevo il pancione nei mesi precedenti. Io avevo preso solo un po’ di peso e non ci avevo fatto caso: ciò che mi hanno detto è che la bimba si era adagiata nella parte bassa della schiena». Emmalouise, dunque, non sapeva di essere incinta a causa della posizione del feto, che prima dell’ultimo giorno si era posizionato più in alto rispetto al normale, per poi scendere al momento del parto, avvenuto meno di un’ora dopo dalla scoperta del pancione. La giovane mamma è rimasta scioccata dall’evento, dando alla luce una figlia che non aveva idea di attendere: «Sono rimasta sotto choc, non sembrava vero».

