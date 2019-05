Burkina Faso, terzo attentato contro cristiani/ 4 fedeli uccisi in processione

In Burkina Faso, non si può più “nasconderlo”, c’è (di nuovo) un enorme problema di sicurezza per i cristiani, cattolici e non: dopo l’attacco del 29 aprile a Silgadji e dopo l’attentato dello scorso 12 maggio a Dablo dove furono trucidati due preti e alcuni fedeli, di nuovo questa mattina va segnalata una terza offensiva jihadista contro inermi vittime “crociate”. Quattro fedeli cattolici sono stati uccisi a Singa – nella regione centro-settentrionale del Burkina Faso – mentre erano in processione verso la chiesa locale con la statua della Madonna per celebrare il mese di maggio, mariano per eccellenza. L’attentato è avvenuto in quella stessa regione dove solo due giorni fa Don Siméon Yampa, parroco di Dablo, assassinato insieme a 5 fedeli all’interno di una chiesa durante al Santa Messa. Oggi invece è capitato ad una processione di fedeli, tutti però del tutto innocenti e inermi di fronte al potere del male violento e rinnovato contro i “nemici” e “odiati” crociati. Stando alle prime informazioni pervenute all’Agenzia Fides, «i fedeli cattolici del villaggio di Singa, nel comune di Zimtenga, dopo aver partecipato ad una processione dal loro villaggio a quello di Kayon, situato a circa dieci km di distanza, sono stati intercettati da uomini armati».

BURKINA FASO, I CRISTIANI SONO IN PERICOLO

I terroristi jihadisti hanno lasciato andare i minori, ma hanno giustiziato quattro adulti ed hanno distrutto la statua della Madonna al centro della processione: riecheggia dunque oggi ancora più forte il richiamo per la pace fatto da Sua Ecc. Mons. Séraphin François Rouamba, Arcivescovo di Koupéla e Presidente della Conferenza Episcopale di Burkina Faso-Niger, durante i funerali del parroco ucciso a Dablo. Un appello alla pace sì ma anche alla coesistenza pacifica tra Islam, cristiani e altre minoranze in un Paese tra i più poveri al mondo: a quelle esequie parteciparono tutti assieme cattolici, protestanti, musulmani e rappresentanti delle religioni tradizionali. Purtroppo oggi il nuovo attentato riaccende il gravissimo problema di sicurezza e di libertà religiosa in Burkina Faso: «Il Santo Padre ha appreso con dolore la notizia dell’attacco alla chiesa a Dablo, in Burkina Faso. Prega per le vittime, per i loro familiari e per tutta la comunità cristiana del Paese», ha fatto sapere ieri il direttore della sala stampa Gisotti dopo l’appello di Papa Francesco. «Don Simeon Yampa era una persona umile, obbediente e pieno d’amore, amava i suoi parrocchiani, fino al sacrificio finale», scrive ancora oggi mons. Theophile Nare, vescovo di Kaya, in comunicato rilanciato dall’Agenzia Fides.

© RIPRODUZIONE RISERVATA