Hong Kong, violenta rissa in Parlamento/ Video, deputati portati via in barella

Hong Kong, rissa in Parlamento: i deputati arrivano alle mani nel corso della discussione della legge sull’estradizione. Scene di caos e di violenza quelle registrate dalle telecamere presenti in aula: parlamentari contrari e favorevoli alla legge hanno dato vita a un duro scontro verbale, sfociato in spinto, schiaffi e pugni. Come riportano i colleghi dell’Ansa, almeno una persona è stata portata via in barella, con alcuni deputati che si sono azzuffati rotolandosi per terra, tra le sedie e i tavoli. Una furiosa lite che sembrerebbe legata al controllo fisico dei microfoni, con le diverse fazioni politiche pronte a tutto per sancire la superiorità. Nulla di grave per coloro che sono rimasti feriti, ma sicuramente le immagini della rissa faranno il giro del web: una vicenda che ricorda da vicino quanto accaduto in passato in Venezuela e in Corea del Sud.

HONG KONG, RISSA IN PARLAMENTO: I VIDEO

La legge sull’estradizione in discussione al Parlamento ha scatenato un caos da saloon: alcuni emendamenti proposti renderebbero possibile l’estradizione in Cina, Taiwan e Macao di chi è sospettato di aver commesso reati in quei territori. Il Post sottolinea che le forze politiche contrarie a questa misura ritengono che l’eventuale introduzione potrebbe erodere l’indipendenza di Hong Kong, favorendo così l’estradizione in Cina di presunti criminali ma anche di persone sgradite al governo cinese. Le fazioni politiche favorevoli alla Cina, dal canto loro, sostengono che gli emendamenti siano necessari per poter estradare a Taiwan un sospettato di omicidio. Una visione di vedute diversa che ha scatenato un parapiglia incredibile: ecco i video di quanto accaduto

Hong Kong extradition law sparks row in parliament#HongKong pic.twitter.com/X2t75PyELz — Press TV (@PressTV) 11 maggio 2019





