Dopo esserci dati appuntamento alle ore 13:00 tra queste stesse pagine (ma in un altro articolo che potete comunque trovare facilmente qui sotto o di lato) per la primissima estrazione odierna del Million Day e dell’Extra MillionDay torniamo ancora una volta a parlarvi di questo sempre amatissimo e partecipatissimo concorso che tra poco – e precisamente alle ore 20:30 – tornerà ad essere protagonista delle sale estrattive Sisal con un nuovo sorteggio che potrebbe decidere (finalmente) di far bussare la Dea Bendata alla vostra porta: se non l’aveste ancora fatto, vi invitiamo a correre immediatamente a giocare la vostra personalissima schedina del Million Day, rimanendo al contempo connessi su questa pagina per scoprire assieme a noi l’esito del sorteggio quando verrà la sua ora!

Proprio immaginando che qualcuno tra voi si stia cambiando in questo momento per correre in ricevitoria, vi tratteniamo ancora un attimino per lasciarvi i nostro consueti consigli sui numeri che potreste scegliere di indicare nella vostra schedina del Million Day riferendoci alle sempre aggiornatissime statistiche sui numeri ritardatari e frequenti: a guidare i numeri (per così dire) ‘sfortunati’ per l’ennesimo concorso consecutivo – ovvero il 59esimo – troviamo l’incrollabile 21, con il 4 che da poco è subentrato al secondo posto collezionando un totale di 39 estrazioni mancate e il 49 che viaggia da 24 concorsi di pari passo con il vicino 46.

Oltre ai ritardatari del Million Day classico, possiamo anche dirvi (nel caso in cui vi interessasse) che nella versione Extra la classifica è guidata dal trio 28-23-15 che non abbandona la posizione – rispettivamente – da 35,31 e 25 concorsi consecutivi; mentre se foste interessati anche ai dati sui numeri più frequentemente scelti dalla Dea Bendata, sappiate che dal lato del concorso tradizionale godono di particolari attenzioni sia il 54, che il 25 e il 17, presenti in poco più di un concorso su tre negli ultimi 365 giorni.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DEL CONCORSO DELLE 20:30 DI OGGI

Million Day:

Extra Million Day: