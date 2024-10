Come scegliere i numeri da giocare al Million Day? Il concorso fortunato mette ogni giorno in palio tanti premi, che partono da due euro e arrivano fino a una cifra molto alta, ovvero quella di un milione di euro. Una somma che ovviamente resta la più ambita da tutti i giocatori che ogni giorno prendono parte a questo concorso, nella speranza di portare a casa questa somma o altre più basse. L’ambizione di tutti è ovviamente la somma a sei zeri ma anche quando questo non dovesse accadere, sono vari i premi interessanti in palio, che ci vengono offerti con il concorso primario e non soltanto. L’accesso al gioco, infatti, permette ai giocatori di partecipare non solamente all’estrazione primaria, quella del Million Day: si può partecipare anche ad un secondo concorso, quello dell’Extra Million Day, che invece in palio mette fino a 100.000 euro. In attesa di conoscere i numeri fortunati di oggi, messi in palio sui due concorsi nella seconda estrazione della giornata, quella delle 20.30, andiamo appunto a vedere come poter scegliere i numeri da giocare sui due concorsi (o solamente su uno, a discrezione personale).

Per scegliere i numeri al Million Day ci sono vari metodi. Ovviamente ognuno potrà optare per la propria cinquina preferita: l’importanza è considerare che i numeri vanno scelti tra l’1 e il 55. Ci si può poi anche affidare alle statistiche che vengono riportate dal sito ufficiale del concorso. In questo modo, stando attenti a numeri ritardatari e frequenti, si può valutare quali siano i numeri ideali da giocare giorno per giorno. Andiamo ora a vedere quelli che sono i numeri fortunati di oggi alle ore 20.30, nella seconda estrazione del giorno.

