Etan Hawke/ L’ex marito di Uma Thurman, un amore lungo 7 anni (Che tempo che fa)

Il nome di Etan Hawke viene inevitabilmente associato a quello di Uma Thurman, essendo il suo ex marito. L’uomo è anche padre dei suoi due figli, che si chiamano Maya Ray e Levon Roan. Uma Thurman questa sera, domenica 19 gennaio, sarà ospite di Fabio Fazio per Che Tempo che Fa, dunque è inevitabile che venga fatto un cenno alla sua relazione con Etan Hawke, durata circa sette anni. La vita sentimentale di Uma Thurman è stata letteralmente caratterizzata da uomini che per lei hanno perso la testa. Prima di innamorarsi di Etan Hawke, Uma Thurman è stata sposata con l’attore Gary Oldman, anche se il loro matrimonio è durata appena ventiquattro mesi. La seconda volta con Ethan Hawke, con cui appunto è diventata madre di Maya Ray e Levon Roan. Etan e Uma Thurman sono stati insieme più a lungo rispetto alla precedente relazione della donna, toccando i sette anni. Una magra consolazione visto che, alla fine, l’epilogo si è rivelato il medesimo.

Etan Hawk, la separazione da Uma Thurman dopo sette anni di amore

Come dicevamo il matrimonio tra Etan Hawk e Uma Thurman si è sgretolato dopo sette anni, alla fine dei quali i due hanno deciso di lasciarsi definitivamente non provando più alcun sentimento. Ma i colpi di scena nella vita amorosa di Uma Thurman non sono mancati, così dopo due relazioni naufragate, l’attrice ha conosciuto Arpad Busson, un affascinante personaggio con cui ha deciso di mettere al mondo Arusha Arkadina Altalune Florence, diventando mamma per la quarta volta. Etan Hawk, dunque, è stato uno dei grandi amori di Uma Thurman ma non l’unico. Nella vita dell’attrice si dice che siano orbitati nomi importanti anche e soprattutto in ambito cinematografico. I più conosciuti sono Robert de Niro e il regista Quentin Tarantino, con cui ha condiviso grandi successi e gioie grazie a pellicole e saghe fortunate come Pupl Fiction e Kill Bill.

