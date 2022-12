Eugenio Finardi “Mia madre Eloise cantò in sala parto”/ “Asteroide porta il mio nome”

Eugenio Finardi è intervenuto in qualità di ospite a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 dicembre 2022. In primis, il cantante ha ricordato il momento della sua nascita, di cui naturalmente ha saputo i dettagli dalla madre Eloise, scomparsa all’età di 94 anni: “Mia mamma era americana, parlava come Shel Shapiro! L’ostetrica, mentre si trovava in sala parto, le ha detto di spingere con il diaframma. Così lei ha fatto e ha beccato la nota alta della ‘Regina della notte’ e io sono uscito come una saponetta!”.

EUGENIO FINARDI: “UN ASTEROIDE IN CIELO PORTA IL MIO NOME”

Nel prosieguo del programma, Eugenio Finardi ha rivelato: “C’è un asteroide Finardi, grande come l’Everest, in cielo. Un astrofilo italiano me lo ha dedicato e si può cercare su Google la conferma di quanto sto dicendo. Io sono un appassionato della volta celeste e trovo che il sacro sia nella grandezza delle leggi della fisica. L’osservazione della natura è l’assoluto: la musica in fondo è matematica e noi ci colleghiamo all’assoluto attraverso le sette note”. Peraltro, l’artista ha avuto due mogli, entrambe di nome Patrizia: la seconda, con cui condivide attualmente la sua esistenza, era la consorte di Mario Convertino (il grafico che creò Mister Fantasy, ndr), prematuramente deceduto.

