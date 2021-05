Eugenio Gallavotti, ex marito Oriella Dorella/ “È uscito un attimo e non è tornato”

Eugenio Gallavotti è l’ex marito di Oriella Dorella. Nato a Roma nel 1956, Gallavotti si è laureato in Lettere all’Università degli Studi di Milano. La sua carriera giornalistica inizia nelle prime tv private e poi passa al settimanale del Corriere della Sera, da “Gente” a “Oggi”, al mensile di economia della Mondadori. Nel 1987 Carla Sozzani e Lamberto Sechi lo vogliono come numero due di “Elle”, magazine di moda che ha visto nascere e crescere. È stato il primo responsabile editoriale del sito web di “Elle”, poi consulente alla direzione di “Elle” e delle brand extension (“Elle Gourmet”, “Elle Kids”, “Elle Spose” e “Very Elle”). Eugenio Gallavotti ha pubblicato il saggio “La scuola fascista di giornalismo” e una versione contemporanea della fiaba “Il lago dei cigni”, insieme all’ex moglie Oriella Dorella.

Eugenio Gallavotti: i figli e le seconde nozze con Silvia Locatelli

In una recente ospitata a “Oggi è un altro giorno”, Oriella Dorella ha parlato dell’ex marito Eugenio Gallavotti: “Sognavo una bella famiglia, perché non l’ho mai avuta. Ho conosciuto una persona con cui abbiamo adottato due bambini, eravamo complici. Una mattina non c’era più, non dico altro. Lui è uscito un attimo, e non è più tornato. E questo mi è dispiaciuto”. Il matrimonio è finito poco dopo l’arrivo di Moises e Marcos, i due figli adottivi, che Oriella ha dovuto crescere da sola: “Quella di ricorrere all’adozione non è stata una scelta mia, ma una scelta nostra. Io e il mio ex marito abbiamo preso insieme la decisione ma nel giro di pochi giorni le cose sono cambiate”, ha raccontato la ballerina a Storie Italiane. Gallavotti ha poi avuto un figlio, Giorgio, nato nel 2007 dalla relazione con Silvia Locatelli, giornalista di “Elle”, sposata nel 2012 a Venezia.

