“Eugenio Scalfari è morto”/ Post per errore: Corriere cancella subito il coccodrillo

“È morto Eugenio Scalfari: il giornalista aveva 98 anni”. Questo il titolo del post pubblicato su Instagram dal Corriere della Sera per annunciare la presunta dipartita del celebre giornalista. Il post, però, è sparito subito dopo e non a causa di un errore ortografico o di una foto sbagliata. Semplicemente, la notizia non è stata confermata da nessuno.

Eugenio Scalfari/ "Giornalismo? Ha poco da spartire con solidarietà e compassione"

Nessuna agenzia e nessun giornale, a partire da Repubblica, ha reso nota la scomparsa di Eugenio Scalfari. Forse un errore non voluto, oppure una programmazione sbagliata. Ciò che è certo è che il Corriere della Sera ha fatto subito dietrofront dinanzi all’errore.

“EUGENIO SCALFARI È MORTO”: L’ANNUNCIO (PER ERRORE) DEL CORRIERE

Sarebbe sbagliato parlare di fake news in questo caso, ma di clamoroso errore. Un ulteriore suggerimento è fornito dal testo del post pubblicato su Instagram dal Corriere della Sera: “Con l’addio di Eugenio Scalfari, scomparso XXXXXX IERI OGGI XXX all’età di 98 anni, il giornalismo italiano perde una delle sue figure di maggior rilievo in assoluto”. Quelle “X” sono indicate quasi sicuramente per segnalare dove e cosa inserire nel momento della pubblicazione. Il classico coccodrillo, dunque, ma postato nel momento sbagliato, considerando che Eugenio Scalfari non è passato a miglior vita. Non è la prima volta che viene pubblicato per errore un coccodrillo o la notizia della morte di un volto noto del mondo dello spettacolo o della politica, quasi sempre a causa del classico tam tam social.

Donata e Enrica, figlie Eugenio Scalfari/ "Un papà ingombrante, narciso e protettivo"

Il Corriere della Sera dà per morto #EugenioScalfari, con il classico coccodrillo già pronto. Poi ritirato in fretta e furia. Su Repubblica tutto tace pic.twitter.com/s9LV2SDGcX — ApocaFede (@DrApocalypse) July 5, 2022

LEGGI ANCHE:

Simonetta De Benedetti, Serena Rossetti: mogli di Eugenio Scalfari/ Relazione alla luce del sole

© RIPRODUZIONE RISERVATA