Europarlamento elezione nuovo Presidente/ Chi dopo David Sassoli: Metsola e candidati

ELEZIONE PRESIDENTE EUROPARLAMENTO

Si andrà avanti fino almeno alle 20.30 di questa sera per l’elezione del nuovo Presidente del Parlamento Europeo: il voto era già previsto per la fine mese ma è stato anticipato dopo la drammatica notizia della morte di David Sassoli, Presidente uscente in quota S&D (l’ex PSE).

Dopo la commemorazione avvenuta in seduta plenaria ieri a Strasburgo, si è aperta stampana la lunga operazione di voto per eleggere il nuovo n.1 dell’Europarlamento: dopo che già da fine novembre era stata avanzata la candidatura di Roberta Metsola, attuale prima vicepresidente del Parlamento Ue, a poche ore dal voto odierno è stato confermato l’impegno dei partiti di maggioranza di convergere proprio sulla europarlamentare maltese in quota PPE (come previsto dall’accordo di inizio legislatura sotto l’egida della nuova Commissione a guida Ursula Von der Leyen). Al momento i voti «li ha per essere eletta», spiega a “Il Post” un importante europarlamentare dei Socialisti, anche se «bisognerà vedere, i malumori sono piuttosto diffusi». Il motivo è dettato dalle convinzioni conservatrici della 42enne Metsola, specie sul fronte aborto e diritti civili: ci potrebbero essere dunque diversi “franchi tiratori” (il voto è segreto) anche se alla fine dovrebbe andare in porto l’accordo raggiunto ieri a Strasburgo tra i gruppi di maggioranza. Un inciampo fragoroso sull’elezione del Presidente sarebbe molto grave visto il già delicato momento del governo Ue, impegnato tra completamento del “Green Deal europeo”, le regole internet e ovviamente il PNRR.

PARLAMENTO EUROPEO: I CANDIDATI AL DOPO-SASSOLI

Come noto per il regolamento europeo, il mandato di Presidenza dell’Europarlamento dura due anni e mezzo e proprio a fine gennaio sarebbe comunque scaduto quello di David Sassoli, a suo volta succeduto all’altro italiano Antonio Tajani (Forza Italia-PPE). Al momento sono in tutto 4 i candidati per contendere la poltrona che fu dell’esponente Pd: in pole, appunto, Roberta Metsola attuale prima vicepresidente e presidente ad interim dopo la morte di David Sassoli. È la candidata del PPE ma in teoria anche dei socialdemocratici che infatti non hanno presentato alcun candidato per non “rompere” la “maggioranza Ursula”. Alice Bah Kuhnke è la candidata dei Verdi-Alleanza libera europea: svedese ma di padre cambiano, ex atleta e in politica da metà anni Novanta, è stata la ministra della Cultura in Svezia. Terzo candidato è il polacco Kosma Zlotowski, esponente del ECR (conservatori riformisti, di cui è presidente Giorgia Meloni): per finire, la spagnola Sira Rego è la candidata della Sinistra-GUE.

COME SI VOTA IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO UE

Capire invece come si vota il nuovo Presidente dell’Europarlamento è pratica abbastanza semplice: le candidature avvengono solo da un gruppo formato da almeno un ventesimo del totale dei parlamentari. Stamane è cominciata la votazione a scrutinio segreto: vince chi ottiene il 50% dei voti più uno, ovvero la maggioranza assoluta. Alle ore 11 ci sarà il primo annuncio dei risultati della prima votazione: se non dovesse esserci subito la maggiroanza assoluta, si procederà con altre due votazioni sempre oggi: se nessuno risultasse eletto al secondo e terzo turno ci sarebbe alla fine un ballottaggio tra i due più votati in un quarto e ultimo turno. Ciò significa che al netto di scontri, franchi tiratori e alleanze in extremis, entro questa sera alle ore 20.30 si avrà il nome del prossimo Presidente del Parlamento Europeo.



