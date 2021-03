Eutanasia, Parlamento Spagna vota su legalizzazione/ Suicidio assistito diventa legge

È atteso per oggi il voto definitivo sulla legge che dovrà legalizzare l’eutanasia in Spagna: il Parlamento, dopo i via libera nel dicembre scorso, è chiamato oggi ad approvare definitivamente la legalizzazione del suicidio assistito che porti il Paese iberico come il quarto in tutta Europa con una legge del genere (insieme a Olanda, Belgio e Lussemburgo e presto anche il Portogallo).

Angelina Jolie vs Brad Pitt “Violento”/ Attrice ha le prove delle violenze domestiche

Per il Governo socialista di Pedro Sanchez la legge sull’eutanasia è priorità nazionale con il testo – già approvato al Congresso dei Deputati a dicembre con 198 voti favorevoli e 138 contrari – che dovrebbe essere in vigore già da giugno 2021: «Sarà una vittoria per coloro che ne potranno beneficiare e anche per Ramon», ha spiegato Ramona Maneiro, amica di Ramon Sampedro, malato tetrapegico che è morto proprio con il suo aiuto e per questo venne arrestata. Il testo della legge spagnola autorizza tanto l’eutanasia quanto il suicidio assistito per tutti coloro che hanno una «malattia grave e incurabile o soffrono di dolori cronici che li pongono in una situazione di incapacità»; il paziente, secondo la legge, deve essere cosciente e fare domanda «senza pressioni esterne».

ASTRAZENECA, DECISIONE EMA SU VACCINO/ Diretta video: verso Sì ma con limitazioni

COSA SUCCEDERÀ OGGI IN PARLAMENTO A MADRID

La legge voluta dal Governo Sanchez fa riferimento alla «somministrazione diretta di una sostanza al paziente da parte del professionista sanitario competente» e al tempo stesso indica «la prescrizione o fornitura al paziente dall’operatore sanitario di una sostanza, in modo che possa essere auto-somministrata, per provocare la propria morte». Non servirà per forza una malattia “irreversibile” ma basterà per poter ricevere la “dolce morte” una sofferenza fisica o psichica costante: «un progresso nei diritti civili che porterà più libertà ai cittadini», ha spiegato la deputata PSOE che è anche relatrice della legge, Maria Luisa Carcedo (ex Ministra Sanità).

Risultati Elezioni Olanda 2021/ Rutte ha vinto: Governo di coalizione con D66 e CDA

«La legge spagnola sull’eutanasia ripercorre a grandi passi quanto già accaduto in Olanda ed in Belgio, in cui la legge è stata introdotta con una serie di misure di contenimento, ma che poi nel tempo si è allargata fino ad includere i minori, i pazienti depressi, i soggetti con Alzheimer», ha scritto invece la senatrice e accademica Paola Binetti in esclusiva per il Sussidiario.net, «si è passati dal presunto diritto soggettivo alla morte, a sceglierne non solo il qui e ora ma anche il come, ad una più estesa dimensione socio-familiare di interpretare la volontà del soggetto e facilitargli la morte a prescindere dal livello di consapevolezza con cui affrontava una decisione di questa portata». Ricordiamo che il testo della legge prevede che il soggetto richiedente l’eutanasia sia maggiorenne e deve avere nazionalità spagnola, o per lo meno deve vivere da almeno 12 mesi in Spagna.



© RIPRODUZIONE RISERVATA