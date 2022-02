Eva Grimaldi “Io e Imma Battaglia vogliamo diventare mamme affidatarie”/ “A 60 anni…”

Si parla di maternità in età avanzata nel salotto di Pomeriggio 5 e tra gli ospiti di Barbara D’Urso una tre le più toccate dal tema è l’attrice Eva Grimaldi. La conduttrice dà in studio vari esempi di donne diventate mamme, anche per la prima volta, dopo i 50 anni e l’attrice, da anni felice insieme alla compagna Imma Battaglia, rivela di avere lo stesso desiderio di queste donne: avere un figlio. Un desiderio che, d’altronde, ha palesato già in passato in alcune interviste e che conferma dalla D’Urso con ulteriori dettagli.

“Proprio la sera prima che mi chiamassero i tuoi autori io e Imma ci siamo guardate negli occhi e ci siamo chiesti ‘Perché non diventiamo mamme affidatarie?'”, ha annunciato allora la Grimaldi.

Eva Grimaldi pronta a diventare mamma a 60 anni: la confessione a Pomeriggio 5

Nel salotto di Barbara D’Urso, Eva Grimaldi ha continuato, dichiarando: “Non si può dire genitori perché la legge ancora non c’è… Si comincia così, è un percorso talmente sottile, difficile, bisogna davvero stare attenti…” Il tema, d’altronde, scatena varie discussioni in studio ma la D’Urso, tra gli altri, si schiera dalla parte della sua ospite che conclude: “L’età non conta, quando c’è l’amore tutti i bambini sono felici!”

