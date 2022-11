Eva Grimaldi: “Roberto Benigni? Lo amavo. Non è stata la storia di una notte”/ E sulla dipendenza da droga…

Eva Grimaldi e la storia d’amore con Roberto Benigni: il racconto inedito a Belve

Eva Grimaldi è una delle ospiti di Francesca Fagnani nella nuova puntata di Belve, il talk show in onda in seconda serata su Rai2. Come anticipa Davidemaggio.it, tra gli argomenti più scottanti toccati dall’attrice nel corso dell’intervista c’è la relazione avuta con Roberto Benigni. Quando infatti la Fanagni le ha chiesto della relazione con l’attore, lei ha esordito dichiarando: “La nostra storia fu interrotta quando gli telefonai ma fu la Braschi a rispondere al telefono e a dirmi: Non chiamare mai più’. Strano, che si aspettava un invito a pranzo?“.

Eva Grimaldi gela Elenoire Ferruzzi "uomo di me*a"/ Poi dietrofront: "Mi scuso, ma…"

L’argomento è tuttavia così scottante che la Grimaldi ha poi preferito tagliare corto, spiegando che: “Non voglio parlare di Benigni, anche perchè è una coppia felicemente sposata…”. La Fanagni ha tuttavia incalzato sull’argomento, chiedendole se fosse innamorata di lui: “Sì, molto, Benigni è un uomo molto affascinante, molto intelligente…“, ha ammesso l’attrice, spiegando che la loro non è stata la storia di una notte.

Eva Grimaldi confessioni hot su Imma Battaglia/ "Alla carezza del mio ex pensavo già a Lei"

Eva Grimaldi choc: “La droga? Uscivo solo se c’era”

Eva Grimaldi parla poi di vizi e dipendenze e ammette di averla avuta “Dall’alcol, aprivo il frigo e bevevo al mattino, superalcolici, chi mi vedeva senz’altro avrà pensato ‘La Grimaldi sta proprio fuori‘”. L’attrice ha però anche fatto uso in passato di cocaina: “Sono due vizi molto simili. Non ero tossicodipendente comunque. (Ne ho abusato, ndDM) molto molto”, ha ammesso l’attrice, spiegando infine che il punto più basso che ha toccato rispetto a queste sue dipendenze è stato “Senz’altro la droga, uscivo solo se c’era la droga”.

LEGGI ANCHE:

GF Vip, Eva Grimaldi choc contro Elenoire Ferruzzi "uomo di me*a!"/ Bufera sul web

© RIPRODUZIONE RISERVATA