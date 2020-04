Eve, Elijah, Jordan, John Hewson, figli Bono Vox/ “Sono entusiasti di noi”

Pubblicità

Eve, Elijah, Jordan, John Hewson sono i figli di Bono Vox nati dal matrimonio con Ali Hewson, la moglie incontrata all’università e sposata nel 1982. Tra di loro due hanno seguito le orme del padre scegliendo di lavorare nel mondo dello spettacolo. A cominciare da Eva, la secondogenita nata il 7 luglio del 1991, che da diversi anni ha cominciato una carriera nel mondo del cinema. Giovanissima la ragazza si è fatta notare nel film “This must be the place” diretto da Paolo Sorrentino. Un piccolo ruolo che le ha permesso di farsi conoscere nel districato panorama cinematografico internazionale cominciando così ad essere molto richiesta. Dal cinema alla tv il passo è stato breve, visto che Eve ha partecipato alla serie tv “The Nick” diretta da Steven Soderberg dove interpreta una giovane infermiera che si innamora del protagonista intemerato da Clive Owen. Successivamente ha lavorato nel film “Il ponte delle spie” diretto da Steven Spielberg e poco dopo con Tom Hank. Nonostante il cognome famoso però Eve ha sempre cercato di farsi strada da sola nel mondo dello spettacolo: “i miei genitori hanno lavorato sono perché noi stessimo bene. Ci rendono serene, ma vogliono che impariamo a guadagnarci le nostre cose con il lavoro”. La famiglia più volte ha cercato anche di allontanarla dal mondo dello spettacolo, una scelta condivisibile visto che chi più di Bono Vox è a conoscenza di cosa significhi vivere sotto i riflettori. “Credo che lo facciamo perché hanno bazzicato in quel mondo e sanno quanto possa essere difficile Hollywood soprattutto per una donna” ha detto Eve che però ha perseverato ed oggi si gode il successo con la stessa famiglia: “sono entusiasti ora, quasi troppo. Sono come i genitori fanatici, però in modo carino”.

Elijah Hewson detto Eli è un cantante come il padre Bono Vox

Se Eve ha deciso di affermarsi nel mondo del cinema, Elijah detto Eli ha preferito dedicarsi al mondo della musica. Sin da bambino, infatti, il terzogenito di casa Hewson si è appassionato al mondo delle sette note al punto di creare una band musicale chiamata Inhaler con alcuni compagni. La band, composta con Josh Jenkinson, Robert Keating e Ryan Mahon, è stata fondata nel 2016 e dopo diversi anni di gavetta sono riusciti a pubblicare il primo album di inediti. Un disco importante per la band che ha pubblicato due singoli: “It Won’t Be Like This” e “Oklahoma”. A completare la famiglia ci sono poi Jordan, la primogenita, e il più piccolo di casa John Abraham nato nel 2001.



