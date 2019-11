Evelina, figlia Vittorio Sgarbi/ Video, quella piccola mancanza ravvista dal padre…

Evelina Sgarbi è sempre stata inquadrata come una delle figlie ‘segrete’ di Vittorio Sgarbi, anche se è stata riconosciuta subito dal padre. Un dettaglio che la allontana dalla sorella Alba Sgarbi, maggiore di appena un anno e mezzo. La sua nascita è invece legata all’avventura fugace fra la madre Barbara Arì e Sgarbi, una donna sposata di Torino che a quanto pare aveva delle difficoltà a diventare genitore per via dell’impotenza del marito. Una rivelazione fatta dal critico d’arte a Novella 2000, su cui tuttavia non sappiamo molto. La ragazza, rossa di capelli e con lo sguardo da furba, è stata ospite di Live – Non è la d’Urso nei mesi scorsi, assieme alla sorella e al padre. Un’occasione che ha permesso a Vittorio di riprenderla di fronte al pubblico italiano, per via di una piccola mancanza: “Cosa fai con quella bottiglia”, dice sottovoce prima di rivelare il motivo del suo fastidio. “Evelina è rispettosa e quindi fa la cosa che io odio di più al mondo, girare con una bottiglia di plastica perchè non riesce a bere prima di entrare”. I toni però sono stati alleggeriti dall’intervento della padrona di casa Barbara d’Urso, che ha stoppato la piccola polemica dell’ospite e che ha tolto dalle castagne anche la ragazza, visibilmente imbarazzata da questa tirata d’orecchie. Clicca qui per guardare il video di Evelina Sgarbi.

Evelina, figlia Vittorio Sgarbi: molto diversa dal padre

Evelina Sgarbi è molto diversa dal padre Vittorio Sgarbi, incline al rossore delle gote e piuttosto taciturna. Un’immagine che ha regalato agli italiani alcuni mesi fa, quando si è presentata per la prima volta in pubblico al fianco del genitore. “Evelina è una ragazza molto originale, molto autonoma, molto libera. Domina i maschi”, ha detto di lei il critico d’arte, che ha aggiunto anche come la madre che l’ha dato alla luce sia “molto brava, molto seria […] studiosa, molto precisa”. Oggi, giovedì 7 novembre 2019, Vittorio Sgarbi sarà ospite di A raccontare comincia tu, il programma di Raffaella Carrà che andrà in onda nella prima serata di Rai 3. Parlerà di nuovo di Evelina e dei suoi eredi in generale? Di Evelina in passato ha detto in particolare che “è più furba, è riuscita a superare la scuola senza mai studiare”, paragonando il suo percorso scolastico a quello della sorella Alba. La terzogenita tra l’altro, ha detto a Novella 2000, gli ricorderebbe da vicino Marina Ripa di Meana, che a suo dire l’avrebbe amato più di ogni altro uomo, persino più del marito Carlo.

