EVENTI/ Etica, legalità e Terzo settore: incontro di Argis a Milano

Il rapporto tra etica e legalità non può che stare alla base di ogni concreta analisi politica. Nella patria di Macchiavelli, che considerava la “virtù morale” come un ostacolo al buon Governo, resta di grande attualità riflettere su di un tema che costituisce di fatto il fondamento della legittimità del potere e dello sviluppo della società. L’avvocato Fausto Capelli nel libro “Per salvare la democrazia in Italia” parte proprio dall’evoluzione storica della cultura dell’etica e della legalità per suggerire un percorso di riforme istituzionali affidando al terzo settore un importante ruolo di risposta alle crisi della società contemporanea.

Di questi temi si parlerà in un incontro organizzato da Argis (Associazione di ricerca per la governance dell’impresa sociale) il 19 novembre presso il Centro culturale di Milano (Largo Corsia dei Servi 4, ore 17,30). Con il coordinamento di Gianfranco Fabi, presidente di Argis, discuteranno l’autore del libro Fausto Capelli, gli avvocati Umberto Ambrosoli ed Ermanno Cappa e il responsabile della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Milano, don Walter Magnoni. La partecipazione è libera.

